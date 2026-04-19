Google представя опцията, която мнозина чакаха: Как да промените имейл адреса си?

Може да възникнат някои трудности

Досега беше невъзможно да промените адреса си в Gmail, без да изтриете акаунта си и да създадете нов, така че новият инструмент ще премахне това досадно усложнение.

Някои хора имат неподходящ Gmail адрес, който са създали преди години, и искат да се отърват от него. Добрата новина е, че Google официално въвежда начин за актуализиране на имейл адреса ви до нещо, което ви подхожда по-добре, съобщава N1.

Миналия декември TechRadar забеляза актуализация на страницата за поддръжка на хинди на Google, която намекваше за нов инструмент, който ще позволи на потребителите да променят основния си имейл адрес, а сега сме още по-близо до по-широкото разпространение на опцията.

Актуализирана версия на страницата за поддръжка на Gmail на английски език разкрива, че опцията за промяна на потребителското ви име в Gmail постепенно се въвежда: „Ако адресът на вашия Google акаунт завършва на gmail.com, може да успеете да го промените на друг адрес, който също завършва на @gmail.com.“

Google обаче заявява, че „възможността за промяна на имейл адреса на вашия Google акаунт се предоставя постепенно на всички потребители и тази опция може все още да не е достъпна за вас“.

Как да променя адреса в Gmail?

Що се отнася до промяната на вашия Gmail адрес, процесът е доста прост. Когато отворите акаунта си на мобилно устройство или компютър, отидете на „Лична информация“ и изберете раздела „Имейл“. След това изберете „Промяна на имейл адреса на Google акаунта“ под „Имейл адрес на Google акаунта“. След това ще бъдете подканени да въведете нов имейл адрес. Потребителското ви име би трябвало да се промени, когато изберете опцията „Промяна на имейл адреса“ и потвърдите.

След като актуализирате адреса си в Gmail, Google казва, че старото ви потребителско име ще стане алтернативен адрес и ще получавате съобщения и на двата адреса. Ако искате да се върнете към стария си адрес в Gmail, можете да го направите по всяко време, но няма да можете да създадете нов адрес в Gmail през следващите 12 месеца или да изтриете новия адрес.

Google казва, че данните от вашия акаунт, като снимки, съобщения и имейли, изпратени до стария адрес, няма да бъдат засегнати, но препоръчва да направите резервно копие на данните си за всеки случай.

Тъй като този инструмент се въвежда постепенно, Google призна, че може да възникнат някои трудности, особено при влизане в приложения на трети страни с акаунт в Google, но изброява препоръчителни решения на страницата си за помощ.