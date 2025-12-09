Google е изправен пред ново антитръстово разследване на ЕК

Ето защо

Компанията майка на Google - Alphabet е изправена пред антитръстово разследване от страна на ЕК относно използването на онлайн съдържание и видеоклипове в YouTube на уеб издатели при обучение на модели за изкуствен интелект на американския технологичен гигант, съобщи във вторник Европейската комисия.



Комисията заяви, че е загрижена, че Google може да използва онлайн съдържание на издатели, без да ги компенсира адекватно и без да им дава възможност да откажат използването на тяхното съдържание. Тя изрази същите опасения относно използването от Google на видеоклипове в YouTube, качени от нейните потребители.

"Google може да злоупотребява с господстващото си положение като търсачка, за да налага нелоялни търговски условия на издателите, като използва тяхното онлайн съдържание, за да предоставя свои собствени услуги, задвижвани от изкуствен интелект, като например "AI Overviews", които са генерирани от изкуствен интелект обобщения. Този ​​случай е отново силен сигнал за нашия ангажимент за защита на онлайн пресата и други създатели на съдържание и за осигуряване на лоялна конкуренция на развиващите се пазари с изкуствен интелект", посочи на конференция председателят на антитръстовата комисия на ЕК Тереса ​​Рибера, съобщава Reuters.



Миналата седмица Европейската комисия започна разследване на плановете на Meta да блокира конкурентите си с изкуствен интелект от системата си за съобщения WhatsApp, което подчертава засилващия се регулаторен контрол в тази област.

Американският технологичен гигант рискува да бъде глобен с до 10% от годишните си приходи в световен мащаб, ако бъде признат за виновен в нарушаване на антитръстовите правила на ЕС, отбеляза Reuters, цитирана от БНР.



Обзорите на изкуствения интелект на Google са генерирани от ИИ обобщения, които се появяват над традиционните хипервръзки към съответните уеб страници и се показват на потребители в повече от 100 държави. Компанията започна да добавя реклами към обзорите на изкуствен интелект през май миналата година.



Разследването на ЕК срещу Google последва жалба от независими издатели през юли.

