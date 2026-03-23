ФБР разкри три признака, че вашето смарт устройство е било тайно хакнато

За какво да внимавате?

Въпреки филмите, изобразяващи бързо говорещи хакери, използващи код, за да пробият защитни стени, реалността може да бъде много по-банална. Измами като фишинг са начин да се получи нечия лична информация и след това да се използва за каквито и да е престъпни цели.

Но докато много от нас са разбираемо бдителни, когато става въпрос за устройства като телефони, лаптопи и таблети, има и други често срещани домакински устройства, които биха могли да предоставят възможност за хакери. Това са интелигентни устройства - например интелигентни телевизори, хладилници, термостати, детски играчки или всичко, което се свързва с вашата Wi-Fi мрежа.

ФБР написа в бюлетин: „Киберактивните лица активно търсят и компрометират уязвими устройства, за да ги използват като прокси или посредници за интернет заявки, за да насочват злонамерен трафик за кибератаки и експлоатация на компютърни мрежи.“

Хакерите могат да използват тези сървъри като прокси, за да изглежда сякаш от дома ви идва незаконна дейност, но как можете да разберете дали някое от домашните ви устройства е било атакувано?

Пикове в използването на данни

Ако някой се възползва от вашата мрежа, може да забележите, че количеството данни, които консумирате, внезапно се увеличава значително. Зараза със зловреден софтуер на смарт устройство внезапно увеличава трафика, преминаващ през него, например чрез изпращане на спам имейли или атакуване на уебсайтове, пише Unilad.

Използвайки вашия IP адрес, хакерите могат да скрият своята самоличност и местоположение. Ако забележите, че едно устройство в частност внезапно е претърпяло скок в данните, които използва, може да се наложи да направите нещо.

Но как забелязвате това? Е, това ни води до следващия знак.

Сметката за интернет се увеличава

Може да не осъзнавате, че потреблението ви на данни се е увеличило, защото ако просто използвате интернет както обикновено, защо бихте го направили, но вашият доставчик на услуги вероятно ще забележи.Това може да доведе до начисляване на допълнителна тарифа.

Ако се свържат с вас, за да ви кажат, че потреблението ви се е увеличило, когато не сте правили нищо ново или необичайно, това може да е знак, че не сте единственият, който използва мрежата ви. Това не е единственият знак.

Устройствата започват да работят бавно

По-големите обеми трафик също означават, че може да забележите, че нещата започват да забавят.

Макар че това може да е защото скоростта ви не е голяма или използвате много устройства или неща с голям обем данни, например онлайн игри, ако се появи от нищото, тогава може да е станало и от нещо друго.

С всичко това може би сте забелязали, че внезапната промяна е ключовото нещо - независимо дали става въпрос за увеличение на сметката ви за интернет или за това, че нещата внезапно не вървят както трябва, сякаш без причина.

