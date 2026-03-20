Meta унищожи Метавселената. Компанията загуби 80 млрд. долара

AI измества раззвитието на Метавселената

Когато Марк Зукърбърг преименува Facebook на Meta, в интервю през 2021 г. той описва метавселената като „ следващата граница “. Четири години и половина по-късно виртуалният свят, който е в центъра на този залог, бива затворен.

Спиране на Метавселената

Meta обяви тази седмица, че Horizon Worlds, тяхната социална VR платформа, ще бъде премахната изцяло от Quest очилата до 15 юни. Приложението ще изчезне от магазина на Quest в края на март. След това то ще оцелее само като мобилно приложение, препозиционирано, за да се конкурира с платформи като Roblox и Fortnite, вместо да изпълни някаква визия за виртуално бъдеще.

Какво е Horizon Worlds?

Horizon Worlds стартира в края на 2021 г. и така и не намери своята основа. Платформата никога не е привличала повече от няколкостотин хиляди активни потребители месечно, което не е достатъчно за проект, който е погълнал милиарди долари. Reality Labs, подразделението Meta , отговорно за разработването на VR и метавселена, е натрупало близо 80 милиарда долара загуби от 2020 г. насам . Само през четвъртото тримесечие то отчете оперативна загуба от над 6 милиарда долара .

Цената винаги е била аргументът за запазване на курса. Зукърбърг беше обещал, че метавселената ще достигне милиард души и ще генерира стотици милиарди в търговията. Отдръпването означаваше да се признае, че тези прогнози са грешни.

Това, което промени смятането, беше изкуственият интелект. Когато ChatGPT се появи в края на 2022 г., Meta бързо промени начина си на работа с публични съобщения. Нейното отделение за изследвания в областта на изкуствения интелект, дълго време ръководено от учения Ян Лекун, даде на компанията надеждна основа, върху която да гради. Приходите от реклами се подобриха. Акциите се възстановиха. До 2024 г. стойността на Meta почти се утрои спрямо най-ниските си нива през 2022 г.

Междувременно Метавселената продължаваше да кърви

През януари Meta съкрати около 10% от Reality Labs, или около 1500 души, и затвори няколко студиа за VR игри. Фитнес приложението, наречено Supernatural, което Meta придоби за 400 милиона долара през 2021 г., спря да произвежда ново съдържание и беше тихомълком прекратено.

Meta внимава да заяви, че не е изоставила напълно VR. В публикация в блога си през февруари, вицепрезидентът по съдържанието на Reality Labs, Саманта Райън, заяви, че компанията „удвоява усилията си в екосистемата на VR разработчиците “, докато пренасочва Horizon Worlds към мобилни устройства. Все още се планират нови слушалки Quest. Умните очила Ray-Ban, които работят с изкуствен интелект, а не с виртуални светове, са рядък хардуерен успех, като Зукърбърг наскоро заяви, че продажбите са се утроили през последната година .

Но Horizon Worlds беше флагманът, продуктът, който оправда новото име на компанията, мястото, където аватарът на Зукърбърг се появи без крака и се превърна в мем. Затварянето му бележи нещо повече от решение, свързано с продукта.

