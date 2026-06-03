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Технологии Европарламентът преминава от Google към френската търсачка Qwant

Европарламентът преминава от Google към френската търсачка Qwant

Технологии

bTV Бизнес екип

Целта е намаляване на зависимостта на ЕП от цифрови инструменти извън Европейския съюз

Европейският парламент ще премине към френска търсачка Qwant от Google, обяви европарламентът в сряда, подчертавайки стремежа на Европа да намали зависимостта си от американски технологии в полза на местни алтернативи, съобщава Ройтерс.

По-късно в сряда Европейската комисия ще обяви мерки относно чиповете, услугите за облачни изчисления и изкуствения интелект като част от кампанията си "Купувай и използвай европейското", посочва агенцията.

"От 4 юни 2026 г. Qwant ще стане търсачката по подразбиране в браузърите Microsoft Edge и Mozilla Firefox на Европейския парламент", заяви говорител на европарламента.

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Промяната ще се прилага автоматично, въпреки че потребителите все още ще могат да избират алтернативни търсачки.

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"Това е част от по-широка рамка от действия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕП от цифрови инструменти извън Европейския съюз и насърчаване на европейски услуги, фокусирани върху поверителността", каза говорителят.

В Европейският праламент има 720 законодатели, както и хиляди асистенти и административен персонал, припомни БНР.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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