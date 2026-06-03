Европарламентът преминава от Google към френската търсачка Qwant

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Завладява ли моделът super app Европа?
Защо Rakuten Viber се превръща в единна екосистема от услуги?
Целта е намаляване на зависимостта на ЕП от цифрови инструменти извън Европейския съюз
Европейският парламент ще премине към френска търсачка Qwant от Google, обяви европарламентът в сряда, подчертавайки стремежа на Европа да намали зависимостта си от американски технологии в полза на местни алтернативи, съобщава Ройтерс.
По-късно в сряда Европейската комисия ще обяви мерки относно чиповете, услугите за облачни изчисления и изкуствения интелект като част от кампанията си "Купувай и използвай европейското", посочва агенцията.
"От 4 юни 2026 г. Qwant ще стане търсачката по подразбиране в браузърите Microsoft Edge и Mozilla Firefox на Европейския парламент", заяви говорител на европарламента.
Промяната ще се прилага автоматично, въпреки че потребителите все още ще могат да избират алтернативни търсачки.
"Това е част от по-широка рамка от действия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕП от цифрови инструменти извън Европейския съюз и насърчаване на европейски услуги, фокусирани върху поверителността", каза говорителят.
В Европейският праламент има 720 законодатели, както и хиляди асистенти и административен персонал, припомни БНР.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Защо Rakuten Viber се превръща в единна екосистема от услуги?
Стилистично обувките предлагат усещане за голота на пръстите
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 52,13 евро за мегаватчас