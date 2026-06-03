В този сектор в България взимат над 3000 евро средна заплата

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Завладява ли моделът super app Европа?
Защо Rakuten Viber се превръща в единна екосистема от услуги?
Средната работна заплата за България общо е 1407 евро през първото тримесечие на 2026 г.
Средната работна заплата в България продължава да расте, но разликите между отделните икономически сектори остават значителни. Данните на Министерството на труда и социалната политика за първото тримесечие на 2026 г. показват, че има една сфера, в която възнагражденията вече надхвърлят 3000 евро месечно.
Начело на класацията е секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средната месечна заплата достига 3176 евро. За сравнение, средната работна заплата за страната е 1407 евро, което означава, че работещите в тази сфера получават над два пъти повече от средното за България. За една година възнагражденията в него са нараснали с 8,2%.
На второ място по размер на възнагражденията се нареждат финансовите и застрахователните дейности със средна заплата от 2226 евро месечно. След тях са производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с 2060 евро, както и професионалните дейности и научните изследвания със средна заплата от 1923 евро.
В другия край на класацията остава хотелиерството и ресторантьорството, където средната работна заплата е 870 евро. Следват селското, горското и рибното стопанство с 981 евро и секторът „Други дейности“ със средно възнаграждение от 1014 евро месечно.
Общата средна работна заплата в България достига 1407 евро през първото тримесечие на 2026 г., което е ръст от 12,7% спрямо същия период на миналата година. В края на март броят на наетите по трудово и служебно правоотношение е над 2,35 милиона души.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Защо Rakuten Viber се превръща в единна екосистема от услуги?
Стилистично обувките предлагат усещане за голота на пръстите
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 52,13 евро за мегаватчас