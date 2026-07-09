Ето защо трябва да сваляте калъфа на телефона си, докато се зарежда

Просто правило за дълготрайност на устройството

Повечето потребители никога не свалят защитния калъф от мобилния си телефон, дори когато устройството е свързано към зарядното устройство в продължение на часове.

Това е един от най-опасните навици, който директно скъсява живота на батерията и може да доведе до трайно увреждане на вътрешните компоненти. Проблемът не е в самия корпус, а в натрупването на топлина, която съвременната електроника не може да разсее.

Защо „задържаната топлина“ е враг на телефона ви?

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По време на процеса на зареждане, и особено при съвременните бързи зарядни устройства, батерията естествено се нагрява. Производителите проектират корпуса на телефона да действа като радиатор, който разсейва тази топлина в околната среда. Дебелият силиконов или пластмасов корпус обаче действа като изолатор, поддържайки висока температура вътре в самото устройство.

Когато батерията прегрее над критичната си точка, химичните процеси в нея се ускоряват неестествено. Това води до ускорено износване на литиево-йонните клетки, което ще забележите, когато телефонът ви започне да се изключва много по-бързо от преди само след няколко месеца. В най-лошите случаи екстремната топлина може също да доведе до подуване на батерията, процес, който е невъзможно да се поправи.

Просто правило за дълготрайност на устройството

Най-добрият начин да защитите телефона си е да го изваждате от калъфа всеки път, когато го поставяте на зарядното устройство, особено през нощта. Ако гърбът на телефона ви е горещ на допир, това е ясен знак, че системата не се охлажда. Оставянето на телефона ви върху твърда, хладна повърхност (като маса), а не върху легло или възглавница, ще помогне допълнително за циркулацията на въздуха.

Също така, избягвайте да използвате телефона си или да играете игри, докато телефонът ви е включен в контакта. Комбинацията от топлина, генерирана от процесора, и топлина, генерирана от зарядното устройство, е най-бързият начин за нейното обслужване. След като батерията загуби капацитета си поради топлина, единственото решение е скъпа подмяна с оригинална част, която често струва половината от цената на нов телефон.

Много съвременни телефони имат вградена защита, която забавя зареждането, когато температурата стане твърде висока. Не бива обаче да разчитате само на софтуер, тъй като физическото прегряване все пак натоварва дънната платка. Сваляйте капака за половин час на ден, докато устройството се „захранва“, и се уверете, че скъпият ви домашен любимец ще работи с пълен капацитет в продължение на години.