Ryanair поиска реформи от Урсула фон дер Лайен – за какво настояват от компанията?

Компанията отбелязва, че таксите за услугите по управление на въздушното движение в Европа продължават да се увеличават

Нискотарифната авиокомпания Ryanair призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да предприеме действия срещу закъсненията в управлението на въздушното движение. Повод за това е доклад на френския Сенат, според който френската система за контрол на въздушното движение е „най-лошата в Европа“ и е довела до разходи за авиокомпаниите в размер на 800 млн. евро през 2025 г., съобщиха от пресцентъра на превозвача предава БТА.

От Ryanair съобщават, че са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия, към което е приложен и докладът на френския Сенат. Според документа закъсненията, причинени от френската система за управление на въздушното движение, са нараснали с 60% през 2025 г. в сравнение с нивата от 2019 г. Компанията отбелязва още, че таксите за услугите по управление на въздушното движение в Европа продължават да се увеличават, заедно със закъсненията, докато Европейската комисия не предприема достатъчно мерки за ограничаването им въпреки заявените цели за повишаване на конкурентоспособността на ЕС.

Снимка: Reuters

Според авиокомпанията европейските превозвачи многократно са настоявали Урсула фон дер Лайен да въведе реални реформи в системата за управление на въздушното движение. Сред предложенията са всички доставчици на авионавигационно обслужване да осигуряват достатъчно персонал за първата вълна сутрешни полети, като при неспазване на това изискване да бъдат санкционирани. Освен това се предлага да бъде гарантирано обслужването на транзитните полети по време на национални стачки на авиодиспечерите.

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри заяви, че е настъпил моментът Европейската комисия да предприеме конкретни стъпки за подобряване на конкурентоспособността на Европа. По думите му авиокомпаниите от години настояват за ефективна реформа в управлението на въздушното движение, но до момента не са постигнати реални резултати. Той подчерта, че Комисията трябва поне да задължи доставчиците на тези услуги да осигуряват достатъчно персонал за ранните сутрешни полети, а при неизпълнение да бъдат налагани финансови санкции. О'Лиъри отново призова и за защита на транзитните полети по време на национални стачки.

Според него, две години след публикуването на доклада на Марио Драги за конкурентоспособността на Европейския съюз, все още липсват съществени промени. По думите му няма реформи, няма намаляване на закъсненията и свързаните с тях разходи за европейските граждани, както и липсват промени в схемата за търговия с емисии (ETS). Той допълни, че докладът на Драги остава неизползван, докато Съединените щати и Китай продължават да увеличават преднината си. О'Лиъри отбеляза, че въпреки лидерската позиция на Европа в нискотарифния въздушен транспорт, не се предприемат необходимите реформи в управлението на въздушното движение и не се премахват, по думите му, наказателните и дискриминационни екологични данъци.

От Ryanair смятат още, че не е оправдано полетите в рамките на Европейския съюз да бъдат облагани по схемата ETS, докато тези извън ЕС са освободени от нея, въпреки че според авиокомпанията именно те формират повече от половината въглеродни емисии, свързани с въздушния транспорт в Съюза. От компанията призовават Европейската комисия да предприеме реални реформи в управлението на въздушното движение и мерки, които да повишат конкурентоспособността на европейската авиация.