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Свят ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

Свят

bTV Бизнес екип

България има два месеца срок за предприемане на мерки

Европейската комисия придвижи цели пет наказателни процедури срещу България. Те са заради пропуски и несъответствия в законодателството ни в различни области - обмен на данъчна информация, защита на личните данни, възобновяема енергия, управление на отпадъците и контрол върху веществата за производство на взривове. 

ЕК за пореден път критикува България, че още не е въвела европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните компании (още две страни са в същото нарушение - Кипър и Белгия). Въпросът е важен, защото обменът помага за разкриването на укрити данъци. Ако не последват бързи действия, Брюксел ще предприеме крайната мярка - ще сезира Съда на ЕС и ще поиска налагане на финансови санкции на София, пише "Сега".

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По темата за взривните вещества Европейската комисия уличава страната ни, че не е изпълнила редица задължения - като създаването на национална точка за подаване на сигнали при съмнителни сделки, определянето на компетентен орган за контрол, въвеждането на ефективни санкции.

Комисията е установила също, че в България има проблем с обработването на лични данни от правоохранителните органи - заради неправилно пренасяне на европейските разпоредби в националното законодателство. 

Друга наказателна процедура срещу София е заради ограничения при сертифицирането на монтажници и строителни услуги, свързани с оборудване за производство на възобновяема енергия.

На нов етап минава и наказателната процедура за неизпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци. Според правилата на ЕС до 2020 г. трябваше да бъде достигната цел от 50% повторно използване за отпадъчните метали, пластмаси, стъкло и хартия, а България е още далеч от това.

По всички процедури Европейската комисия е дала на България срок от два месеца за предприемане на мерки и представяне на допълнителна информация и обяснения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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