Една от най-големите компании в света планира да замени част от служителите си с роботи

Целта е да се избегне наемането на над 160 000 нови работници до 2027 г.

Amazon планира значително разширяване на автоматизацията, което може да елиминира необходимостта от наемане на повече от половин милион работници в САЩ през следващите години, съобщи вестник New York Times.

Вътрешни документи на компанията и интервюта разкриват, че отдела по роботика на Amazon има за цел да автоматизира три четвърти от дейността си.

Стратегията може да позволи на американския гигант в електронната търговия да избегне наемането на над 160 000 нови работници само до 2027 г., а усилията могат да спестят 12,6 милиарда долара между 2025 и 2027 г.

Amazon прогнозира, че до 2033 г. продажбите на продукти ще се удвоят, без да се налага съответно увеличаване на работната сила.

Компанията твърди, че автоматизацията ще освободи служителите от повтарящи се задачи и ще създаде нови технически позиции в областта на поддръжката и инженеринга на роботи.

Вестникът съобщи, че Amazon формулира публичните си съобщения относно автоматизацията, като предпочита термини като „усъвършенствана технология“ и „кобот“ вместо „роботи“ или „автоматизация“, за да избегне негативната реакция на обществеността.

Amazon оспори съдържанието на доклада, заявявайки, че документите са непълни и не отразяват цялостната стратегия на компанията за наемане на персонал, предаде БГНЕС. Говорителят Кели Нантел каза пред New York Times, че Amazon планира да наеме 250 000 работници за предстоящия празничен сезон. Компанията обаче отказа да посочи колко от тези позиции ще бъдат постоянни.

От 2018 г. насам работната сила на Amazon в САЩ е нараснала значително, достигайки приблизително 1,2 милиона служители.

