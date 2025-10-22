Пуснаха на пазара двойно по-евтини очила за разширена реалност от тези на Apple

Ето колко струват

Южнокорейската технологична компания Samsung Electronics представи своя модел очила за разширена реалност Galaxy XR, като се възползва от възможностите на изкуствения интелект на Google в опит да укрепи позициите си на зараждащия се пазар на устройства за "компютри на лицето", доминиран в момента от Meta и Apple, предаде Reuters.

Новото устройство, подобно по форма на моделите на конкурентите, ще се продава на цена от 1799 долара – приблизително наполовина от стойността на Vision Pro на Apple. Това е първото устройство от нова серия, базирана на операционната система Android XR и технологии на изкуствения интелект, разработена в дългосрочно партньорство между Samsung, Google и Qualcomm. Компанията за чипове обяви още преди година, че работи съвместно със Samsung и Google в разработването на очила за смесена реалност.

"Предстои ни цяло пътешествие по отношение на новите устройства", заяви вицепрезидентът на отдела за добавена реалност в Google Шарам Изади преди представянето, предаде БТА. Компанията обяви, че в бъдеще ще бъдат пуснати и по-леки очила, без да разкрива подробности. Google съобщи и за партньорства с Warby Parker и южнокорейската луксозна марка Gentle Monster.

Надпреварата за нови формати в компютърните технологии, задвижвани от изкуствен интелект, става все по-интензивна. Според анализаторски данни Meta, собственик на Instagram, държи около 80 на сто от пазара на виртуална реалност, докато Apple остава на второ място.

„Samsung развива технологии за разширена реалност повече от десетилетие. Около преди четири години компанията е започнала работа с Google по проекта с кодово име Moohan, "безкраен" на корейски. Считаме, че сега е най-подходящият момент за пускане на продукта, след оценка на развитието на технологиите и пазарните тенденции“, обясни Джей Ким, изпълнителен вицепрезидент в мобилното подразделение на компанията.

