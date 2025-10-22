OpenAI представи новата си търсачка “Atlas” в конкуренция с Google

Браузърът е изграден около ChatGPT

Създателят на ChatGPT, Сам Алман, представи собствен уеб браузър, задвижван от изкуствен интелект. Целта е да се конкурира с компанията Google, която управлява най-използвания браузър в света – Chrome, предава BBC.

Снимка: Reuters

Новият браузър, наречен ChatGPT Atlas, се отличава с това, че премахва традиционната адресна лента. Алтман, подчерта, че браузърът е „изграден около ChatGPT“. Приложението вече е налично за потребителите на операционната система MacOS на Apple.

Появата на Atlas съвпада с усилията на OpenAI да открие нови начини за монетизация на вложенията си в изкуствения интелект, както и да използва нарастващата си база от потребители. Компанията обяви, че браузърът ще предлага и платен режим на агент, който ще извършва автоматизирани търсения вместо потребителя, използвайки възможностите на чатбота ChatGPT.

Снимка: pixabay

Тази функция – наречена "режим на агент" – ще бъде достъпна само за абонати с платен план. Чрез нея, ChatGPT ще извършва търсения и ще предоставя отговори, съобразени с конкретния контекст на потребителя по време на сърфиране, като целта е повишаване на бързината и полезността на услугата. OpenAI също така съобщи за сключени партньорства с редица онлайн платформи.

По време на събитието DevDay, проведено по-рано този месец, Сам Алтман разкри, че ChatGPT вече има 800 милиона седмични активни потребители. Анализаторът Пат Мурхед от Moor Insights & Strategy коментира, че очаква ентусиастите да изпробват новия браузър на OpenAI, но изрази съмнение, че той ще се наложи сред масовите или корпоративни потребители, които вероятно ще предпочетат да изчакат сходни функции в познатите им браузъри. Той посочи, че Microsoft Edge вече предлага редица такива възможности.

През последната година Google също засили инвестициите си в изкуствен интелект и вече интегрира генерирани от ИИ отговори в резултатите от търсене. Същевременно, все повече интернет потребители се ориентират към използване на големи езикови модели (LLM) като ChatGPT при търсене на информация и препоръки.

