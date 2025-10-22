Започват да се произвеждат първите двуетажни влакове в Обединеното кралство

Сделката е на стойност 2 млрд. евро

Eurostar представи художествена визуализация на своите нови двуетажни високоскоростни влакове „Celestia“, които компанията е поръчала. Това ще бъдат първите по рода си двуетажни влакове, които ще преминават през тунела под Ламанша, предава BBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Операторът на транс-Ламанш железопътната линия потвърди, че възнамерява да поръча до 50 влака от производителя Alstom, като с това ще разшири своя железопътен парк с приблизително една трета. Планираното разширяване включва и значителни инвестиции в ключовото депо Temple Mills в Лондон. Въпреки това остават въпроси дали това съоръжение ще има достатъчно капацитет, за да бъде използвано едновременно от Eurostar и от възможни бъдещи конкуренти.

Съгласно сделката на стойност 2 млрд. евро (около 1,74 млрд. паунда), Eurostar е направила поръчка за 30 влака „Celestia“, с възможност за още 20 допълнителни. Всеки от тези влакове ще бъде с дължина от 200 метра, а при комбинирано пътуване на два влака, както е обичайно сега, цялата композиция от 400 метра ще разполага с около 1080 места.

Снимка: iStock

До момента единственият двуетажен влак, появявал се във Великобритания, е бил част от експеримент още през 1949 година. Главният изпълнителен директор на Eurostar, Гвендолин Казанав, изрази гордост от въвеждането на двуетажни влакове в Обединеното кралство за първи път, като подчерта, че те ще предложат „изключителен комфорт“. През изминалата година Eurostar е превозила 19,5 милиона пътници, като целта е този брой да достигне 30 милиона.

Компанията посочва, че новите влакове, част от които ще заменят остарелия подвижен състав, ще позволят увеличаване на капацитета на обслужваните влакове от и към Лондон с около 30%. Тази сделка следва обявения през юни план за разширение на услугите, включващ нови маршрути от Лондон до Женева и Франкфурт. В допълнение, Eurostar планира да инвестира 80 милиона евро за модернизацията на депото Temple Mills, което е единственото във Великобритания, способно да обслужва по-големите влакове, използвани в континентална Европа.

В момента депото се използва изцяло от Eurostar и е собственост на правителствената организация London St Pancras Highspeed. Макар Eurostar да е единственият оператор, предлагащ железопътни услуги през Ламанша между Лондон и Париж, има и други компании, които подготвят конкуренция.

Службата за железопътен и пътен контрол (Office of Rail and Road) в момента разглежда предложенията на тези нови оператори за достъп до депото Temple Mills, както и плановете на Eurostar за разширяване на собствените си услуги. Очаква се регулаторният орган да излезе с решение относно достъпа до съоръжението в близките седмици.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN