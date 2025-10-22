Възходът на златото приключи с поевтиняване от над 5%

Цената на златото се понижи до около 4100 долара за унция

Златото поевтинява с над 5%, отстъпвайки от достигнатия в понеделник пореден рекорден връх, тъй като инвеститорите предпочитат да реализират печалби след неотдавнашното рязко поскъпване на благородния метал в очакване на нов пазарен катализатор.



Към 18.00 часа българско време във вчерашния ден цената на златото се понижи с 5,5% към 4100 долара за унция, след като вчера успя да удари пореден исторически връх около 4381 долара. Това е най-рязкото еднодневно поевтиняване на благородния метал от април 2013 г. насам.

От началото на годината златото поскъпна с цели 63% благодарение на комбинация от геополитически и икономически несигурности, устойчиво изкупуване на благородния метал от централни банки, силно инвестиционно търсене и очакваното намаление на лихвените проценти в САЩ. Вчера поевтиняха и останалите ценни метали, като среброто е със спад от близо 8,5% към 47,90 долара за унция, платината - с 6,29% и паладия с 6,75%.

Известна подкрепа за поевтиняването на благородния метал оказва предпазливото поскъпване на американския долар спрямо останалите водещи валути, както и надеждите за отслабване на търговското напрежение между САЩ и Китай, предаде БНР.



Очаква се министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт да се срещне с китайския вицепремиер и Хъ Лифън, който е и основен търговски преговарящ на азиатска държава, да се срещнат в Малайзия тази седмица, преди разговорите на високо ниво между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин по-късно този месец.

Възходящото движение на световните фондови борси също допринася за поевтиняването на златото с оглед статута му на инвестиционно убежище, но при напрежения на капиталовите пазари.

Краят на сезонното изкупуване на злато в Индия също оказа влияние върху намаляване на физическото му търсене, пише БНР.

Междувременно икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет предположи, че до края на настоящата седмица може да бъде намерено разрешение на безизходицата около спирането на дейността на федералното правителство. Снощи обаче демократите в Сенатът отново блокираха предложението на управляващите републиканци за удължаване на правителството финансиране - 11 неуспешен опит за рестартиране на работата на федералните институции.



Поевтиняването на златото обаче изглежда ограничено, тъй като инвеститорите продължават да очакват Федералният резерв да намали лихвения процент по федералните фондове с 25 базисни пункта на заседанието следващата седмица, като има вероятност за още едно намаление през декември.

