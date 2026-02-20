Китайското приложение с AI всява паника в Холивуд

Големи студия като Disney и Paramount бързо обвиниха ByteDance в нарушаване на авторски права

Нов модел на изкуствен интелект (ИИ), разработен от китайската компания, стояща зад TikTok, разтърси Холивуд тази седмица - не само заради това, което може да прави, но и заради това, което би могъл да означава за творческите индустрии, пише BBC.

Кой стои зад приложението?

Създадена от технологичния гигант ByteDance, Seedance 2.0 може да генерира видео с кинематографично качество, допълнено със звукови ефекти и диалози, само от няколко писмени инструкции.

Много от клиповете, за които се твърди, че са направени с помощта на Seedance и в които участват популярни герои като Спайдърмен и Дедпул, станаха изключително популярни.

Големи студия като Disney и Paramount бързо обвиниха ByteDance в нарушаване на авторски права, но опасенията относно технологията са по-дълбоки от правни проблеми.

Какво е Seedance?

Seedance беше пуснат без особен шум през юни 2025 г., но втората версия, която се появи осем месеца по-късно, предизвика голям фурор.

„За първи път не мисля, че това изглежда добре за изкуствения интелект. Вместо това, мисля, че изглежда директно от реален производствен процес“, казва Ян-Вилем Блом от креативното студио Videostate.

Западните видео модели с изкуствен интелект са постигнали напредък в обработката на потребителски инструкции, за да създават зашеметяващи изображения, добавя той, но Seedance изглежда е свързал всичко заедно.

Подобно на други инструменти с изкуствен интелект - Midjourney и Sora на OpenAI - Seedance може да създава видеоклипове от кратки текстови подкани. В някои случаи изглежда, че само една подкана създава висококачествени видеоклипове.

Това е особено впечатляващо, защото комбинира текст, визуални елементи и аудио в една единствена система, казва изследователката на етиката на изкуствения интелект Маргарет Мичъл.

Въздействието на Seedance се измерва с неочакван критерий: колко добре генерира клип на Уил Смит, който яде спагети.

Seedance не само може да създаде забележително реалистична версия на звездата, която се нахвърля върху чиния с паста, но и е породил вирусни видеа на Смит, борещ се с чудовище от спагети - и изглежда и се усеща като високобюджетен филм.

Много експерти в индустрията и режисьори смятат, че Seedance е нова глава в развитието на технологията за генериране на видео.

Обещанието

Seedance се сблъска с проблеми с авторските права, нарастващо предизвикателство в ерата на изкуствения интелект.

Експерти предупреждават, че компаниите за изкуствен интелект дават приоритет на технологиите пред хората, тъй като създават по-мощни инструменти и използват данни, без да плащат за тях.

Разработчиците на Seedance вероятно са били наясно с потенциални проблеми с авторските права, свързани с използването на западна интелектуална собственост, и въпреки това са поели риск, казва Шанан Кохни, изследовател в областта на компютърните науки в университета в Мелбърн.

