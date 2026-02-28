Най-добрите градове за жени, които искат да пътуват сами

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
DeepSeek стартира мощен модел на изкуствен интелект
Китай ускорява пътя си към технологична независимост
Вижте кои държави са в списъка
Все по-голям брой жени избират да пътуват самостоятелно , а скорошно проучване разкри кои световни дестинации са най-подходящи за самостоятелни пътешественици през 2026 г.
Новината идва във време, когато доклади сочат, че цели 84% от пътуващите сами са жени, а данните от търсачките показват, че тази година ще постави нови рекорди за самостоятелни приключения.
Въпреки че интересът към самостоятелно пътуване се е увеличил с цели 116% на годишна база, изборът на дестинация все още остава най-голямото препятствие, особено за жените, пътуващи сами.
За да помогне на жените, пътуващи сами, да направят своя избор, ново проучване открои най-добрите градове по света, като анализира няколко ключови фактора, включително нива на престъпност и безопасност, средно време за чакане в обществения транспорт и скорост на интернет.
Сингапур се откроява като водеща дестинация за жените пътуващи благодарение на изключително високия си индекс на безопасност от 77,5, невероятно бързия Wi-Fi от 407,05 Mbps и надеждния обществен транспорт със средно време на чакане от само шест минути.
Предлага тропически климат, тихи плажове и изобилие от зелени площи, което го прави идеално място за почивка за всеки, който търси слънце, море и дейности на открито.
Веднага след Сингапур, Ню Йорк е на второ място. Американският метрополис предлага относително нисък процент на престъпност от 21,1 на 100, бърза интернет скорост от 295,18 Mbps и средно време за чакане в обществения транспорт от осем минути.
С много атракции наблизо и лесно достъпни пеша, жените могат лесно да разгледат града и да останат свързани, дори докато се движат сами по улиците.
Дубай може и вече да е известен като топ дестинация за почивка, но се нарежда на трето място в световния списък за жени, пътуващи сами, поради изключителната си безопасност.
Градът в Обединените арабски емирства може да се похвали с впечатляващ индекс на безопасност от 83,9 от 100 и много ниски нива на престъпност, предлагайки безопасна и добре свързана среда, изпълнена с уникални преживявания.
Токио, Сеул, Париж, Амстердам, Абу Даби и Банкок бяха сред десетте най-добри световни дестинации за жени, пътуващи сами. За жените пътешественички, които предпочитат европейски дестинации, Лондон също се нареди в челната десетка, заемайки девето място.
Столицата на Обединеното кралство, която регистрира около двадесет и една хиляди месечни търсения за самостоятелно пътуване, е идеална за тези, които искат да се запознаят с нови хора и да опознаят оживени културни и исторически забележителности.
Благодарение на бързата и обширна мрежа за обществен транспорт, както и на средното време за чакане на такси от само осем минути, разглеждането на Лондон е безопасно и ефикасно.
Експертите съветват пътуващите жени да споделят маршрута си с близките си преди заминаване, да проучат обстойно ситуацията със сигурността в дестинацията и да планират дейности, които подкрепят тяхното благополучие, пише Daily Mail.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Китай ускорява пътя си към технологична независимост
Вижте целия списък тук
Според Университета в Киото машината е обучена дори в най-езотеричните будистки учения