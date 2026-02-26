Nvidia увеличава приходите си с над 70%

Бумът на изкуствения интелект изстрелва резултатите на производителя на чипове

Бумът на изкуствения интелект кара бизнеса на производителя на чипове Nvidia да расте експлозивно, въпреки всички скептици. През изминалото тримесечие приходите се увеличиха на годишна база със 73 процента до малко над 68,1 млрд. долара (57,7 млрд. евро). Така Nvidia надмина очакванията на Уолстрийт. Дори спрямо предходното тримесечие бе отчетен ръст от 20%, пише Welt.

Страх от AI балон на борсата

Снимка: Reuters

Чиповите системи на Nvidia се превърнаха в ключова технология за разработването на софтуер с изкуствен интелект. Те се използват както за ресурсоемкото обучение на ИИ модели за чатботи като ChatGPT, така и при тяхната експлоатация. Затова резултатите на Nvidia станаха своеобразен барометър за състоянието на ИИ индустрията.

През последните месеци на борсите периодично се появяваше опасението, че големите очаквания за бъдещия бизнес с изкуствен интелект може да са довели до балон в цените на технологичните акции.

Прогноза над очакванията

Снимка: Reuters

Nvidia отново опроверга скептиците с прогноза за текущото тримесечие, която надхвърля оценките на анализаторите. Компанията очаква приходи от 78 млрд. долара с възможно отклонение от два процента нагоре или надолу. Експертите средно прогнозираха около 73 млрд. долара.

Силно нарастване на печалбата

В крайна сметка нетната печалба за тримесечието скочи на годишна база с 94 процента до малко под 43 млрд. долара. По показателя печалба на акция дружеството също надмина прогнозите на анализаторите. В извънборсовата търговия цената на акциите на Nvidia временно се повиши с над три процента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN