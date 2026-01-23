ChatGPT въвежда инструмент за прогнозиране на възрастта за потребителите в ЕС

Въвеждането на този инструмент идва на фона на серия от самоубийства на тийнейджъри в САЩ

Приложението ChatGPT обяви, през следващите седмици ще внедри в Европейския съюз свой инструмент за прогнозиране на възрастта на потребителите на фона на нарастващото внимание към защитата на непълнолетните при използването на интерфейси с изкуствен интелект и социални мрежи, предаде Франс прес.

„Внедряваме прогнозиране на възрастта (на потребителите) в ChatGPT, за да можем да установяваме кога даден акаунт вероятно принадлежи на лице под 18 години, с цел да осигурим подходящо потребителско преживяване и защити за тийнейджърите“, съобщи американската компания в социалната мрежа X, цитирана от БТА.

„Този инструмент се въвежда в световен мащаб. В Европейския съюз прогнозиране на възрастта ще бъде налично през следващите седмици, за да се отчетат регионалните изисквания“, допълва компанията на страницата си в интернет.

Новата функция ще трябва да отговаря на различните европейски регулации в областта на дигиталните технологии и защитата на личните данни.

На практика инструментът на чатбота ще анализира комбинация от сигнали, сред които продължителността на съществуване на акаунта, темите на разговорите, часовете на използване на услугата, както и декларираната възраст на потребителя, обяснява компанията.

Ако стартъпът прецени, че даден акаунт принадлежи на непълнолетно лице, ChatGPT автоматично ще прилага „допълнителни защитни мерки, създадени да ограничат излагането на чувствително съдържание“, допълват от OpenAI, компанията създател на чатбота.

Въвеждането на този инструмент идва на фона на серия от самоубийства на тийнейджъри в САЩ, установили фиктивни интимни отношения с чатботове с изкуствен интелект.

Междувременно редица европейски държави, сред които и Франция, търсят начини да засилят защитата на непълнолетните в интернет, особено в социалните мрежи, като Брюксел вече обсъжда възможността за въвеждане на т. нар. цифрово пълнолетие на равнище ЕС (обща за общността възрастова граница, под която децата и тийнейджърите да не могат самостоятелно да използват определени цифрови услуги без съгласието или контрола на родител или настойник).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN