Килограм за 1000 евро: Най-скъпото сирене се произвежда в наша съседка

Рецептата се пази в тайна

Магарешкото сирене от Сърбия е уникално в света както защото се произвежда само в нашата съседка, така и защото е най-скъпият вид сред всички сирена на планетата, пише сръбската медия N1.

Защо този специалитет е специфичен?

„Робърт Хартман, личният писател на кралското семейство от Лондон, беше първият от животните в света, който опита нашето магарешко сирене. Той беше във възторг и опита всичко на света, затова направи репортаж. След това изпратихме сиренето на тогавашния принц Чарлз и Камила“, разказва Слободан Симич, управител на природния резерват Засавица, където се произвежда сиренето, пред медията.

Килограм магарешко сирене струва над 1000 евро

Слободан Симич обяснява и защо това сирене е толкова скъпо - по-скъпо дори от най-добрите от Франция и Швейцария.

„Магарешкото сирене от Засавица е най-скъпото в света и струва 1000 евро за килограм. Това е така, защото магарешкото мляко е оскъдно през цялата година, а за килограм сирене е необходимо много. Затова могат да си го позволят предимно най-богатите. Клиентите ни са предимно чужденци, посланици. Кандидат за президент от Украйна веднъж изкупи всичко, което имахме на склад. А ние продадохме най-много на един сингапурски магнат - 12 кг. Негов човек дойде тогава със самолет и взе всичко това за парти, което струваше пет милиона долара“, спомня си Слободан Симич.

„От времето на древен Рим и Клеопатра, която се е къпела в магарешко мляко за красота, не е имало организирани ферми за магарета. Така е било до Средновековието, когато магаретата са били отглеждани във френски сиропиталища за мляко, тъй като човешкото бебе може да пие само магарешко мляко от първия ден, защото е най-подобно на човешкото мляко. По-късно това производство се разпространява малко в цяла Европа, но никога не е имало нито една ферма в Югоизточна Европа.“

Преди повече от две десетилетия, 2000-годишната история за магарето, на което Исус е влязъл в Йерусалим, вдъхновила Слободан да купи няколко магарета. Когато те се размножили, той създал ферма и решил да прави сирене от млякото.

Рецептата за магарешко сирене е строго пазена тайна

„Тогава видях, че никой по света не е правил сирене от магарешко мляко – защото е невъзможно. Магарешкото мляко има само 0,5 процента мазнини от човешкото мляко, а други видове, като кравето мляко, имат от 3,8 до 4,5, а биволското мляко има до 6 процента. Така че, проблемът беше, че сиренето се прави от мазнини, а не от вода, а магарешко мляко почти не съществува. Тогава наех разни хора, които се опитаха да го направят, но не се получи. После се случи бинго – един от нашите технолози успя, с много литература и малко козе мляко и различни добавки“, казва Слободан. Те не са разкрили тайната рецепта на никого, дори на президентите на Световната конфедерация по сирене.

Освен всичко друго, затова целият свят искаше да знае какво сирене се прави в малка балканска страна и никъде другаде.

„Магарското мляко, от което се прави сирене, е изключително полезно за белите дробове, така че по време на коронавируса имаше особена мания по него. То е особено отлично за малки деца, за възстановяване на организма, при продължителни тежки заболявания, защото все едно отново пиеш майчино мляко. Сега, откакто е създадена нашата ферма, има няколко докторати и научни трудове, които потвърждават лечебните свойства на магарешкото мляко. То не пречи на почти никого, защото няма мазнини и е меко, за разлика например от кравето мляко, което може да причини болка (лактоза), казва Слободан, как кремовете и сапуните с магарешко мляко са отлични за омазняване и грижа за кожата, което Клеопатра очевидно е знаела.

Вкусът на рядкост и скъпоценност

Сиренето от магарешко мляко все още е световен феномен. В Сърбия произвеждат до 10 килограма годишно, защото са необходими 25 литра магарешко мляко, за да се направи килограм сирене, а иначе са необходими четири или пет.

„Това е мъчителна работа, малко се дои три пъти на ден, а за да се направи сирене е нужно много.“

Какъв е вкусът на магарешкото сирене?

„Не е силно и разпознаваемо, за да се помни дълго време като трюфелите например, а е просто приятно, леко сладко. Сервира се на грам. Това е вкус на рядкост и скъпоценност“, заключава Слободан Симич.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN