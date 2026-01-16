Държавата спира част от работата на голям завод във Велико Търново (ОБНОВЕНА)

Принудителното спиране засяга пряко около 170 работници и служители

Със заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново се спира работата на завода „Кроношпан“. Новината бе обявена от премиера в оставка Росен Желязков по време на посещение в града. Относно възможността компанията да обжалва решението, Желязков подчерта, че България е правова държава и правото на обжалване е гарантирано. Според заповедта на РИОСВ, спирането на съоръжението ще бъде осъществено чрез пломбиране, съгласно действащата нормативна уредба.

Уточняваме, че мярката налага спирането на работа само на производствената линия за ПДЧ - производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици. Компанията няма да прекрати изцяло дейността си.

Заповедта спира производствената дейност на линия за ПДЧ, включваща:

една сушилня;

съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW;

съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Какво е основанието за мярката?

В сайта на Министерството на околната среда и водите обяснават причините за спирането на работа на завода. По време на проверки е установено, че дружеството не спазва Условие 9.4.1 от комплексното разрешително. Това условие казва, че всички дейности на площадката трябва да се извършват така, че миризмите да не излизат извън територията на завода.

При обходи в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново и на различни улици в града е забелязано:

специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости (ПДЧ);

мъгла с леко синьо-лазурен оттенък, въпреки слънчево време.

Експертите са стигнали до заключението, че единственият възможен източник на тези миризма и мъгла е заводът за ПДЧ на това дружество

Позицията на компанията

В своята Facebook страницата компанията публикува изявление, че заповедта е издадена след поредица проверки и контролни измервания, които според компанията „не са установили отклонения от действащите нормативни и екологични изисквания“. От дружеството определят мярката като необоснована и планират да я обжалват по законовия ред, като ще търсят отговорност от държавните институции за евентуални пропуснати ползи и нанесени щети.

„Ръководството на „Кроношпан България“ ще се запознае детайлно със съдържанието на заповедта и ще излезе с допълнителен коментар в най-кратки срокове.

Заповедта ще бъде обжалвана по законоустановения ред, като дружеството ще търси отговорност от страна на държавните институции, включително за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие на предприетите действия.“, пишат от компанията.

По-рано днес компанията публикува официално изявление, с което категорично казва, че мярката е "необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии, нито реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна мярка – спиране на производството."

Компанията подчертава, че в района на завода функционират още над 10 промишлени предприятия с комини и емисионни източници. Затова "не съществува каквато и да е възможност по субективен, органолептичен начин да бъде установено, че конкретни миризми или атмосферни явления произхождат именно от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД."

Принудителното спиране на линията засяга пряко около 170 работници и служители, които са ангажирани непосредствено с нейната експлоатация. Освен това мярката има сериозен негативен ефект и върху множество фирми и доставчици, които са косвено заети с дейността на завода.

Компанията ще обжалва заповедта по съдебен ред и остава отворено за диалог и е готово да продължи да работи прозрачно и отговорно в интерес както на околната среда, така и на местната общност

"Кроношпан" е водещ производител на дървесни плоскости, строителни материали, декоративни повърхности и подови настилки. Компанията е международна, основана в Австрия. Кроношпан България стартира дейност у нас през 1997 г. в Бургас, като на мястото на бившия дървопреработващ завод е изградена изцяло нова модерна фабрика, която в момента произвежда OSB плоскости за строителството.

Вторият завод на компанията е разположен във Велико Търново и започва работа през 2006 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN