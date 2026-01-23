България е на първо място по износ на черен хайвер в Европа

Определени фирми получават квоти за износ

България е на първо място в Европа по износ на черен хайвер. Това съобщи пред БНР доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките. По думите му износът се осъществява на квотен принцип и е под строгия контрол на Министерството на околната среда и водите. В страната само определени фирми получават разрешение и квоти за износ на този ценен продукт, който се добива от есетрови риби.

Именно заради икономическата стойност на хайвера и дългогодишния натиск върху популациите на тези риби, от 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочна забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на река Дунав и в Черно море. В диво състояние есетрите са напълно защитени и уловът им е строго забранен, припомни доц. Райков.

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в света именно поради високото търсене на хайвер, както и заради унищожаването на естествените им местообитания, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия.

Затова Институтът по океанология във Варна работи по проект за изследване на есетровите риби, тяхната миграция и местата за размножаване. Видовете се маркират с различни тагове, а чрез сателитно наблюдение се определят критичните зони за изхвърляне на хайвера и възпроизводство.

По данни на специалистите есетровите риби включват шест вида, два от които вече са напълно изчезнали. Останалите четири са критично застрашени, като част от тях са т.нар. диадромни риби – мигриращи видове, които се придвижват между сладководните местообитания на река Дунав и солените води на Черно море.

