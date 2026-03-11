×

БГ Бизнес Фискалният съвет очаква умерен шок за България при ръст от 25% на цените на петрола

Фискалният съвет очаква умерен шок за България при ръст от 25% на цените на петрола

bTV Бизнес екип

Цената на петрола се покачи рязко в началото на март заради военната ескалация между САЩ, Израел и Иран

Увеличение с 25% на световните цени на петрола би представлявало умерен външен шок за България, като ефектът се предава главно чрез разходите за внос на енергия, динамиката на инфлацията и забавянето на външното търсене.

Това се казва в анализ-симулация на Фискалния съвет за въздействието от покачване на цената на петрола с 25% върху фискалната перспектива на България за 2026 г.

„България е интегрирана в икономическия пазар на Европейския съюз, което осигурява структурна устойчивост чрез диверсифицирани енергийни доставки, стратегически резерви и механизми за макроикономическа координацияПри увеличение на цената на петрола с 25% се очаква умерен натиск върху бюджета, като дефицитът може да достигне около 3.3–3.6% от БВП.

Най-непосредственият фискален ефект ще бъде увеличението на оперативните държавни разходи, свързани с енергийното потребление в публичните услуги, транспорта и държавната администрация. При шок от 25% в цената на петрола дефицитът може да се увеличи с приблизително 0.15–0.35 процентни пункта от БВП. Ако базовият бюджетен дефицит за 2026 г. е около 3% от БВП, той може да достигне диапазона 3.25–3.6% от БВП при липса на компенсиращи политики.

Ще има ли великденски добавки за пенсионерите?

Инфлационният натиск представлява друг важен канал на въздействие. Повишението на цените на петрола обикновено увеличава транспортните разходи, производствените разходи и потребителските цени. При България шок от 25% може да добави приблизително 0.4–1.0 процентни пункта към инфлацията, като точният ефект зависи от конкурентните условия на вътрешния пазар и предаването на ценовите промени от еврозоната.

Ефектите върху външната търговия ще бъдат умерени. България внася рафинирани петролни продукти и енергийни суровини, така че по-високите световни цени на петрола ще влошат търговския баланс. Дефицитът по текущата сметка може да се увеличи с около 0.2–0.4% от БВП.

Въпреки тези рискове България разполага със защитни механизми благодарение на членството си в Европейския съюз. Постепенното диверсифициране на енергийния сектор и инвестициите в инфраструктура намаляват уязвимостта.

Килограм за 1000 евро: Най-скъпото сирене се произвежда в наша съседка

Цената на петрола се покачи рязко в началото на март заради военната ескалация между САЩ, Израел и Иран.  

Американски и израелски удари по Иран, последвани от ирански контраатаки и заплахи, доведоха до частично блокиране на Ормузкия проток, през който минава близо 20% от световния петрол и основателни опасения от прекъсване на доставките от Близкия изток. Към днешна дата Ормузкият проток не функционира нормално, намира се в състояние на фактически блокада и висока военна заплаха. Трафикът е минимален. 

Пазарът реагира остро, но много анализатори смятат, че ако протокът се отвори бързо, скокът на цената ще е временен“, се посочва още в анализа на Фискалния съвет.

