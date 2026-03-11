Най-скъпите неща, които притежава Доналд Тръмп

Trump Tower остава една от най-емблематичните сгради на Доналд Тръмп

Нетното състояние на американския президент Доналд Тръмп се оценява на между 6,5 и 7,5 млрд. долара към началото на 2026 г. Основната част от богатството му продължава да идва от обширното му портфолио от недвижими имоти, но през последните години той разширява бизнес интересите си и към дигиталните медии и криптовалутите.

Сред най-ценните активи в империята на Тръмп са престижни офис сгради в големи американски градове. Той притежава 30% дял в сградата на „1290 Avenue of the Americas“ в Манхатън, чиято стойност се оценява на около 1,4 млрд. долара. Друг ключов актив е участието му в комплекса „555 California Street“ в Сан Франциско, където също държи 30%. След приспадане на задълженията неговият дял се оценява на приблизително 120 млн. долара.

Един от най-емблематичните символи на бизнеса му остава „Trump Tower“ на Пето авеню в Ню Йорк. Офисните и търговските площи в 58-етажния небостъргач са оценени на около 215 млн. долара. В сградата се намира и личният му дом – луксозен триетажен пентхаус с площ около 1000 кв. метра, оценяван на близо 50 млн. долара.

Освен в недвижими имоти, Тръмп има и инвестиции в медии и дигитални проекти. Компанията Trump Media and Technology Group, която стои зад социалната мрежа Truth Social, се превърна в един от основните му активи. Неговият дял – около 42% – се оценява между 1,15 и 2 млрд. долара.

Тръмп има и интерес към криптовалутите. Сред активите му са токени от мемкойна $TRUMP, оценявани на около 709 млн. долара през 2025 г., както и криптопроектът World Liberty Financial, свързан със семейството му, със стойност на токените около 338 млн. долара, пише Forbes. Финансови декларации показват също, че той притежава между 1 и 5 млн. долара в криптовалутата Ethereum.

Бизнес империята му включва и луксозни курорти и частни клубове. Най-известният сред тях е Mar-a-Lago в Палм Бийч, Флорида – частен клуб и негова основна резиденция, оценяван на около 490 млн. долара. Голф курортът Trump National Doral Miami се оценява на приблизително 390 млн. долара. Освен това Тръмп притежава 10 голф игрища в САЩ на обща стойност около 596 млн. долара и още три в Европа, оценявани на около 118 млн. долара.

