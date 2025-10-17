"Бананът убива Светулката": Тихият саботаж на Google срещу Adobe

Как Google нанесе първия сериозен удар по бизнес модела на Adobe

Когато през август Google пусна модела си Gemini 2.5 Flash — по-известен с по-забавното кодово име Nano Banana, инструментът се превърна в сензация. Благодарение на възможността да редактира изображения с помощта на изкуствен интелект безплатно (или срещу ниска цена при ползване през API), възникна въпросът дали това не вещае лоши новини за Adobe, която продава конкурентен софтуер за изображения.

Първите сигнали в данните

Снимка: iStock

Данни, предоставени на Business Insider от аналитичната компания Appfigures, показват, че когато изтеглянията на Gemini се изстрелват около пускането на Nano Banana, изтеглянията на Firefly, генеративното AI приложение на Adobe за изображения и видео, започват да се свиват.

Макар да е невъзможно категорично да се докаже пряка връзка между двете тенденции, времевото съвпадение е очевидно. След старта през юни Firefly отбелязва „впечатляващ“ ръст, като изтеглянията през август са със 150% повече спрямо предходния месец, съобщи пред Business Insider Ранди Нелсън, ръководител "Insights" в Appfigures. За същия период ръстът при Gemini е едва 20%. Данните обхващат изтегляния както от Google Play Store, така и от Apple App Store.

След като Google интегрира Nano Banana в приложението Gemini на 26 август, изтеглянията на Firefly спадат с над половина в рамките на следващата седмица, докато приложението на Google се изстрелва нагоре.

Визуално разминаване

Снимка: iStock

Appfigures отчита все по-различни траектории за Firefly и Gemini. Към 6 октомври изтеглянията на Gemini са с 331% повече в сравнение с последната седмица на юли, докато при Firefly се отчита спад от 68% — най-ниското равнище след появата на Nano Banana, сочат данните на Appfigures.

За още по-ясна перспектива: през миналата седмица приложението Gemini е имало с 6,1 милиона повече изтегляния, отколкото седмицата, в която бе интегриран новият модел за изображения. Firefly пък е загубило 2 милиона изтегляния за същия период.

Тенденции по региони

Допълнителен анализ на Appfigures по региони показва, че в САЩ изтеглянията на Gemini скачат с 88% от последната седмица на септември до последната седмица на октомври. Firefly отчита спад от 82% за същия период в САЩ.

Приложението Firefly позволява работа с различни модели, а през септември добави и Nano Banana към този списък. При пускането на Nano Banana от Adobe заявиха пред Business Insider, че „предимството ни е да предложим разнообразие от модели на едно място, за да не се налага на потребителите да преминават между различни платформи“.

Въпреки това потребителите изглежда продължават да се насочват към Gemini, а цената на акциите на Adobe — спаднала с близо 35% през последната година — отразява предизвикателствата, с които бизнесът се сблъсква от страна на Google, OpenAI и множество други AI конкуренти.

