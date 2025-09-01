„Нано бананът“ на Google току-що уби Photoshop

„Със сигурност посредствените професионалисти ще бъдат засегнати", споделя експертът по AI Яни Лозанов

Преди няколко седмици Google пусна своя нов AI инструмент за редакция на изображения – Nano Banana. Когато за първи път чух името си помислих, че това е някаква шега. То звучи почти детинско, като нещо измислено по време на късна брейнсторминг сесия на Google, където инженерите са пили твърде много кофеин. Но, тествайки новият модел, се убедихме, че въздействието му върху творческите индустрии може да бъде сериозно.

Nano Banana е кодовото име на нов модел за редактиране на изображения, задвижван от AI. Той е част от Google Gemini 2.5 и представлява генератор и редактор на изображения, който обещава да направи сложните редакции бързи и интуитивни. Вместо да се борите с Photoshop, слоеве, четки и менюта, вече можете просто да напишете какво искате и AI ще го създаде за секунди.

Снимка: bTV Бизнес екип

Едно от най-впечатляващите неща е, че инструментът запазва идентичността на обектите – лице, куче, дори конкретен предмет, докато променяте обстановката, облеклото или стила. Можете да сложите себе си в някой вълшебен свят, а Nano Banana ще запази чертите ви. Това е огромен напредък спрямо други AI инструменти, където резултатите често са непоследователни.

Свързахме се с Яни Лозанов, специалист по AI, за това дали Nano Banana наистина може да измести Photoshop. Той сподели:

„Бих казал „да“ – за около 80% от нещата. Разбира се, човек трябва да знае какво прави. Но дори самите Adobe вече използват модели на Google в своите системи, което е ясен знак, че са се предали в AI битката. Мощен ли е? Да – в момента е най-мощният, както за генериране на изцяло нови изображения, така и за редактиране.“

Според него най-засегнати ще бъдат „посредствените професионалисти“:

„Със сигурност посредствените професионалисти ще бъдат засегнати – както и фотографите. С достатъчно опити и игра с инструмента можеш да направиш снимки с професионално качество без особени усилия.“

„Смятам, че е нещо, което чакахме мнооого дълго време. Защото другите се справяха добре, но не толкова колкото ни се искаше. Така че, със сигурност е нещо важно и голяма стъпка“, завършва Лозанов. Той самият сподели с нас примери за това колко добре работи новият модел. В случея той е генерирал своя снимка на бойното поле.

Снимка: Яни Лозанов

Помощник или враг?

От гледна точка на творците, Nano Banana е като суперсилен асистент. Можете да създавате YouTube миниатюри, маркетингови постери, е-комерс продуктови снимки за секунди – задачи, които преди отнемаха часове. Да, понякога текстът се изкривява, смесването на сложни изображения не винаги изглежда естествено, а лицата понякога губят реализъм. Но това са малки компромиси спрямо скоростта и лекотата на работа.

Електронната търговия ще се възползва най-много от развитието на AI инструментите. Марките ще харчат по-малко за фотография. Дизайнерите ще се нуждаят от нови умения, които надхвърлят редакцията.

Създателите на миниатюри на свободна практика трябва да се адаптират, като предлагат бързи дизайнерски услуги, вместо ръчно редактиране.

Добрите професионалисти винаги могат да използват модела, за да постигнат по-добри резултати, задавайки детайли като вид обектив, осветление и композиция. Креативността и концепцията все още остават незаменими.

Има ли ограничения?

Разбира се, инструментът не е без ограничения. Понякога човешките лица изглеждат нереални, текстовете се изкривяват, а сложните смесвания не винаги изглеждат естествено. Поверителността също е фактор – всичко, което качвате, се съхранява в Google Drive.

Генерира ли по-добре от ChatGPT?

Снимка: bTV Бизнес екип

Направихме малък експеримент. Зададохме и на двата модела един и същ промпт:

„Generate an image of a banana wearing a costume.“

Ето какво ни генерира ChatGPT:

Снимка: bTV Бизнес екип

Ето какво ни генерира Nano Banana:

Снимка: bTV Бизнес екип

Това, което ни направи впечатление е, че моделът на Google работи много по-бързо и много по-детайлно.

Идва ли краят на Photoshop?

Photoshop може да не „умира“, но бавната, сложна и скъпа редакция започва да се променя. Nano Banana не е просто забавен AI експеримент, а е инструмент, който може да ускори творческия процес и да даде нови възможности за всеки, който иска да създава качествено визуално съдържание. И както казва Яни Лозанов – добрите професионалисти няма да бъдат изместени, а ще имат още един мощен инструмент в ръцете си.

*Изображенията в статията са изцяло генерирани с помощта на изкуствен интелект

