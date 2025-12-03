Кристално яйце е продадено за 30 млн. долара на търг в Лондон

„Зимното яйце“ е считано за едно от най-впечатляващите творения на легендарния бижутер Фаберже

Рядко яйце на Фаберже беше продадено за рекордните 30 милиона долара на търг в Лондон. Кристалното яйце, инкрустирано с диаманти и някога притежавано от руското императорско семейство, беше закупено от анонимен купувач, съобщи аукционната къща Christie's, предава ВВС.

Снимка: Reuters

„Зимното яйце“ е считано за едно от най-впечатляващите творения на легендарния бижутер Фаберже. То е украсено с 4500 диаманта и е поръчано от цар Николай II през 1913 г. като подарък за майка му. Предишният рекорд за яйце на Фаберже беше 8,9 милиона паунда, платени през 2007 г.

Яйцето с височина 8,2 см е създадено от Карл Фаберже по дизайн на Алма Терезия Пихл – една от малкото жени майстори в бижутерската компания в Санкт Петербург. То е издълбано от планински кристал и украсено с диаманти с розова шлифовка и мотиви на платинени снежинки. Вътре се крие малка кошничка с бели кварцови цветя.

Императорското зимно яйце е едно от само седемте яйца на Фаберже, останали в частни ръце. От общо 50 произведения, създадени за руското императорско семейство Романови, останалите са собственост на музеи или институции, а някои са изчезнали.

Яйцата на Фаберже са правени между 1885 и 1917 г., до абдикацията на цар Николай II, която бележи края на традицията за императорските великденски подаръци. Продажбата на това яйце поставя нов световен рекорд и потвърждава културната и художествената стойност на шедьоврите на Фаберже.

