BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Последвайте ни
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
БГ Бизнес Билетът за риболов ще струва 50 лева от 2026 година

Билетът за риболов ще струва 50 лева от 2026 година

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Актуализирани са и останалите такси на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

През 2026 г. билетът за любителски риболов за една година ще струва 50, а не 25 лева, каза пред БТА директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев. По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията.

По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години, допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.

Revolut пуска нова функция за България

Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети. „В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс“, коментира Георгиев. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.

Майли Сайръс вече е сгодена: Колко струва годежният пръстен?

Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление, допълни директорът на ИАРА.

Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен, посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал. Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата