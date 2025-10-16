Как Google сам избира какво съдържание да четем?

Наблюдава се спад в трафика към медийни сайтове с до 50%

С въвеждането на собствен ИИ-чатбот, Google трансформира класическото интернет търсене. Това засяга не само начина, по който се формулират и получават отговори, но и потребителското поведение. ИИ-резюметата и чатботовете вече дават директни, изчерпателни отговори на въпросите, които търсим. Например, вместо просто списък с линкове, потребителите получат готов синтезиран отговор на въпроса им, предава Тagesschau.

Снимка: iStock

Според проф. Дирк Левандовски от Висшето училище за приложни науки в Хамбург, това е фундаментална промяна в начина, по който търсачките функционират. Те вече не просто насочват, а генерират съдържание. Въпреки че ИИ остава уязвим към грешки, той променя поведението на потребителите и намалява броя на кликванията към външни източници. Това води до спад в трафика към медийни сайтове с между 18% и 50%, което застрашава устойчивостта на журналистическите модели.

Въпросът дали ИИ-отговорите предлагат повече или по-малко гледни точки остава открит. Според Левандовски е възможно ИИ да събира по-разнообразна информация, отколкото един потребител би видял чрез обикновено търсене. Но ефектът зависи от поведението на самите потребители – ако те и преди са разглеждали само един-два резултата, едно добре структурирано ИИ-резюме може да е дори по-богато.

Снимка: iStock

Проф. Марио Хайм от Университета в Мюнхен посочва, че не е ясно кои източници се включват и по какви критерии. За разлика от класическите търсачки, при които SEO оптимизацията е предсказуема, тук няма яснота дали достоверните източници са предпочитани. Затова е необходима повече прозрачност относно алгоритмите и източниците, които стоят зад тези нови ИИ-инструменти – особено за научни изследвания. Хайм обръща внимание, че досега са правени анализи върху медийно съдържание и резултати в търсачки, но новият ИИ-подход затруднява подобни изследвания, тъй като компаниите не разкриват достатъчно информация за вътрешните си процеси.

Надежда за промяна дава Европейският закон за цифровите услуги (Digital Services Act), който според Хайм може да предостави на учените по-добър достъп до платформи като Google, Bing, ChatGPT и други. Законът цели да регулира онлайн платформите, да ограничи дезинформацията и да позволи по-голям контрол върху алгоритмите. Това би било ключово за запазване на информационния плурализъм и демократичния достъп до знания в дигиталната епоха.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN