1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Технологии Как Google сам избира какво съдържание да четем?

Как Google сам избира какво съдържание да четем?

bTV Бизнес екип

Наблюдава се спад в трафика към медийни сайтове с до 50%

С въвеждането на собствен ИИ-чатбот, Google трансформира класическото интернет търсене. Това засяга не само начина, по който се формулират и получават отговори, но и потребителското поведение. ИИ-резюметата и чатботовете вече дават директни, изчерпателни отговори на въпросите, които търсим. Например, вместо просто списък с линкове, потребителите получат готов синтезиран отговор на въпроса им, предава Тagesschau. 

Снимка: iStock

Според проф. Дирк Левандовски от Висшето училище за приложни науки в Хамбург, това е фундаментална промяна в начина, по който търсачките функционират. Те вече не просто насочват, а генерират съдържание. Въпреки че ИИ остава уязвим към грешки, той променя поведението на потребителите и намалява броя на кликванията към външни източници. Това води до спад в трафика към медийни сайтове с между 18% и 50%, което застрашава устойчивостта на журналистическите модели.

Google казва, че

Въпросът дали ИИ-отговорите предлагат повече или по-малко гледни точки остава открит. Според Левандовски е възможно ИИ да събира по-разнообразна информация, отколкото един потребител би видял чрез обикновено търсене. Но ефектът зависи от поведението на самите потребители ако те и преди са разглеждали само един-два резултата, едно добре структурирано ИИ-резюме може да е дори по-богато. 

Снимка: iStock

Проф. Марио Хайм от Университета в Мюнхен посочва, че не е ясно кои източници се включват и по какви критерии. За разлика от класическите търсачки, при които SEO оптимизацията е предсказуема, тук няма яснота дали достоверните източници са предпочитани. Затова е необходима повече прозрачност относно алгоритмите и източниците, които стоят зад тези нови ИИ-инструменти особено за научни изследвания. Хайм обръща внимание, че досега са правени анализи върху медийно съдържание и резултати в търсачки, но новият ИИ-подход затруднява подобни изследвания, тъй като компаниите не разкриват достатъчно информация за вътрешните си процеси.

Google ще изгради най-големия АI център за 15 млрд. долара - ето къде

Надежда за промяна дава Европейският закон за цифровите услуги (Digital Services Act), който според Хайм може да предостави на учените по-добър достъп до платформи като Google, Bing, ChatGPT и други. Законът цели да регулира онлайн платформите, да ограничи дезинформацията и да позволи по-голям контрол върху алгоритмите. Това би било ключово за запазване на информационния плурализъм и демократичния достъп до знания в дигиталната епоха.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата