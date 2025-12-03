Голям търговец на зърно в България е пред фалит

Причината е неблагоприятното динамично развитие на пазара на зърно за реколта 2025

Акционерното дружество за търговия и съхранение на зърно „Фарм сенс“ е поискало на 20 ноември 2025 г. от Софийския градски съд да бъде обявено в несъстоятелност. Добруджанската фирма е с 32-годишна история и притежава зърнобази и силози, разположени в Североизточна България, автопарк и логистика, като търгува освен със зърнени и маслодайни култури в страната и зад граница, също и с биомаса. Двете поредни за фермерите кризисни години очевидно се отразяват и на кампании от подобен ранг, защото от тази година тя е изпаднала в невъзможност да покрива задълженията си, пише sinor.bg.

Като причина за исканата от съда процедура за несъстоятелност мажоритарният собственик Пламен Борисов посочва на първо място неблагоприятното динамично развитие на пазара на зърно за реколта 2025. Новината ще се отрази пагубно и на земеделските производители, които държат на съхранение свое зърно в силозите на компанията. Това съобщиха земеделци, участвали в агросеминара на НАЗ миналата седмица.

„Дружеството се оказа в невъзможност да води печеливша търговия, включително да изпълни вече сключени договори за продажба и износ с търговски кредитори, което се отрази тежко на паричния поток и ликвидността на „Фарм сенс“, пише в исковата си молба до съда Борисов. Той посочва, че цената, на която производителите са били готови да продадат зърното, е била по-висока от цената при износ.

„Същевременно, поради застоя в търговията дружеството няма възможност да продаде свои активи - зърнобази, камиони и други, с които да си осигури ликвидност, поради липса на интерес от потенциални купувачи“, изброява мажоритарният соственик.

„Фарм сенс“ не е могло да изпълни договор за износ с швейцарска фирма за 20 580 тона пшеница, със срок на изпълнение до 15 ноември т.г., обяснява в мотивите си пред съда Пламен Борисов. Вместо отсрочка, дружеството получило фактура за близо 800 хил. евро.

„Фарм сенс“ представлява обединение от две фирми и две физически лица. Физическите лица Даниела Борисова и Пламен Борисов имат малък дял. Другите две фирми са „Дефко зърнобаза“ ЕООД, която държи 61% във „Фарм сенс“ и „Лаврис инвест“ ЕООД, която притежава 33% в АД. И двете фирми са собственост на Пламен Борисов. „Дефко зърнобаза“ е кредитор както на „Фарм сенс“, така и на швейцарското дружество „Фарм Сенс Суис“.

Но не само лошият пазар на зърно е причина за искането за несъстоятелност. Акционерното дружество има дължими кредити към няколко банки. Във финансовия отчет за 2024 г. е записано, че задълженията към финансови институции са в размер на 128 943 000 лева, от които задълженията до 1 година са 125 454 000 лева.

Дълговете към доставчици през 2024 г. са 7 781 000 лева, а към предприятия от групата са 5 137 000. В графата „други задължения“ стоят 12 649 000 лева. Така общият размер на дълговете на „Фарм сенс“ е 154 510 000 лева. В огромната си част те са натрупани в последната година, когато фирмата е задлъжняла със 138 685 000 лева.

Само за лихви през 2024 г. акционерното дружество е платило над 12,6 млн. лв.

Фирмата е получила кредити от 4 български банки, от щвейцарска и нидерландска банка. Освен финансови кредити, „Фарм сенс“ има и търговски кредити към доставчици на стоки и услуги, включително и към зърнопроизводители.

Единствената добра новина е, че акционерното дружество няма задължения към публични кредитори, нито към работници и служители.

На 24 ноември т.г. съдията Стою Згуров от СГС ТО-VI-8 е написал определение, с което заявява възможността, „на основание на чл. 632, ал. 5, във връзка с чл. 629б от Търговския закон, на всяко заинтересовано лице от вписването на определение по партидата на длъжника в Търговския регистър, да представи доказателства, че е привнесло разноски по сметката на Софийски градски съд в размер на 8 000 лева, като указва, че в противен случай производството по делото ще бъде спряно“.

