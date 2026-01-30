BGN → EUR
Последвайте ни
Технологии Apple се сблъсква с недостиг на чипове след рекордните продажби на iPhone

Apple се сблъсква с недостиг на чипове след рекордните продажби на iPhone

Технологии

bTV Бизнес екип

Компанията отчита 23 % ръст на приходите от iPhone

Apple се изправя пред затруднения в осигуряването на достатъчно чипове, след като отчете изненадващо силно рекордно тримесечие при продажбите на iPhone. „В момента не може да се предвиди колко бързо могат да бъдат преодолени ограниченията в доставките“, каза главният изпълнителен директор Тим Кук. През коледното тримесечие бизнесът с iPhone нарасна на годишна база с 23 % до 85,3 млрд. долара, пише Welt. 

„Зашеметяващо“ търсене и ниски складови наличности

Снимка: Reuters

„Зашеметяващото търсене“ на устройствата от новата серия е надминало собствените очаквания на Apple, така че компанията е приключила годината с „само минимални складови наличности“, посочи Кук. Сега Apple се нуждае от повече чипови системи, но при производителите има „по-малка гъвкавост“ от обикновено за допълнителни поръчки, допълни той.

Конкуренция за капацитета на TSMC

Според Apple скоростното нарастване на търсенето на чипове за изкуствен интелект, особено от Nvidia, създава пречки. Както тези чипове, така и системите в чип за iPhone и друга компютърна техника на Apple се произвеждат в заводите на тайванския подизпълнител TSMC, който достига границата на капацитета си.

На какво се дължат по-високите цени?

Ускореният строеж на центрове за изкуствен интелект повишава и цените на памет чиповете, от които Apple също се нуждае в големи количества за устройствата си. Компанията е известна с това, че сключва дългосрочни договори с доставчиците си. Така поскъпването през изминалото тримесечие е имало само „минимални“ последици за маржа на Apple, заяви Кук. През текущото тримесечие ефектът ще бъде „малко по-силен“.

По време на телеконференцията за резултатите един анализатор попита дали Apple може да повиши цените, за да компенсира по-високите разходи. „Не бих искал да спекулирам по този въпрос“, отвърна Кук.

Рекордни показатели

Снимка: Reuters

През последните три месеца Apple реализира нетна печалба от малко над 42 млрд. долара (близо 35,2 млрд. евро) – увеличение с близо 16 % на годишна база. Кварталният оборот също нарасна с около 16 % до 143,8 млрд. долара. За текущото тримесечие Apple прогнозира увеличение на приходите между 13 % и 16 % спрямо същия период на предходната година.

Резултатите надминаха очакванията на анализаторите. Бизнесът в Китай, който временно отслабна, също се възстанови и нарасна с 38 % до 25,5 млрд. долара.

Apple срещу Samsung

По отношение на iPhone компанията отдавна не обявява произведените бройки. Съобщава се обаче, че през миналото тримесечие са отчетени най-добрите продажби досега, включително в САЩ, Западна Европа и Китай. По изчисления на изследователски фирми Apple е изместила дългогодишния лидер на пазара на смартфони Samsung през изминалата година.

Анализаторът Франсиско Херонимо от IDC подчерта, че Apple опровергава скептиците, които се съмняваха в способността на компанията да постига двуцифрени темпове на растеж в наситения пазар на смартфони.

Някои пазарни наблюдатели очакваха, че забавянето на някои нови функции с изкуствен интелект при Apple ще има по-голямо значение за потребителите. Междувременно конкуренти като Google и Samsung през последните години все по-активно рекламират AI възможностите на своите смартфони.

