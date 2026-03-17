Кога ще бъдат изплатени великденските добавки към пенсиите?

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г. На свое заседание на 11 март 2026 г. Министерският съвет прие решение за отпускане на „великденски добавки“ на най-уязвимите групи пенсионери по определен финансов критерий.

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Българите постепенно изоставят кеша - как се променя пазарът у нас

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Гърците идват у нас за гориво, българите - в Гърция за храна

В средата на февруари 2026 г. Националният осигурителен институт предостави финансови разчети на Министерството на труда и социалната политика, въз основа на които бяха подготвени различни варианти за подпомагане на пенсионерите за Великденските празници.

По последни данни общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от ДОО е 2 070 258, предаде БНТ.

