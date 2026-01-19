Най-добрите 3-в-1 безжични зарядни за Apple

Вижте кои са ТОП 3 зарядни устройства

Имате iPhone, AirPods и Apple Watch? Поздравления! Имате светата троица на продуктите на Apple. Когато става въпрос за зареждане на батерия обаче нещата стават досадни. Всяко устройство има свой собствен кабел, а когато всичко трябва да се зареди в рамките на една вечер, положението с кабелите става меко казано заплетено. Съществуват обаче страхотни безжични зарядни устройства 3 в 1, с които може да заредите и трите устройства на Apple.

Ето кои са най-добрите безжични зярдни 3-в-1 за Apple, според ревю на Wired:

3-in-1 Qi2 Charging Stand

Подобно на своя предшественик, тази стилна хромирана зарядна стойка окачва две от вашите Apple устройства във въздуха, с място за калъфа за AirPods на широката кръгла основа. Тя може да зарежда вашия iPhone със скорост на зареждане от 15 вата, а също така може бързо да зарежда Apple Watch Series 7 или по-нова версия (не SE). Оставете AirPods Pro (или AirPods с калъф за безжично зареждане) върху основата и ще зареждате всички тези устройства от един контакт. Освен най-новата Qi2 сертификация , основата вече е по-заоблена, а зарядната подложка за iPhone се накланя до предпочитания от вас ъгъл.

Специфики:

Зареждане (на бобина): 15 вата, 5 вата, 5 вата

Допълнителни портове: Няма

В кутията: 36-ватово захранване с постоянно прикрепен кабел за свързване на цев (1,5 метра)

Гаранция: 2 години

Base One Max

Ако искате вашият iPhone далеч от погледа ви, когато го поставите на зарядно устройство, подложката е правилният избор – зарядното устройство MagSafe официално поддържа 15 вата, за да зарежда вашия iPhone с възможно най-бързи скорости. Зарядната шайба на Apple Watch стърчи нагоре, така че можете да се възползвате от режима „Нощно шкафче“ и да видите часа. Това обаче не е бързо зарядно устройство, така че вашият смарт часовник няма да се зареди толкова бързо.

Металното шаси е тежко и в комбинация с противоплъзгащата гумена основа, това устройство остава на място. Предлага се с 2-метров USB-C към USB-C кабел, което е чудесно, ако искате да го включите в новия си iPhone 16, за да го заредите по-бързо.

Специфики:

Зареждане (на бобина): 15 вата, 5 вата, 5 вата

Допълнителни портове: Няма

В кутията: USB-C кабел (2 метра)

Гаранция: 2 години

Qi2 3-in-1 Wireless Charging Station

Това е най-евтиното зарядно устройство 3 в 1, сертифицирано по Qi2. Магнитната подложка за iPhone е сигурна и зарежда с 15 вата, дизайнът е компактен и се предлага със зарядно устройство и кабел. Зарядното за Apple Watch е отделно устройство, което се поставя на гърба. Това означава, че можете да го носите със себе си (просто се нуждае от USB-A порт, за да го включите), въпреки че веднага загубих капачката. Това зарядно работи и в режим на готовност или за гледане на видео в пейзажна ориентация.

Специфики:

Зареждане (на бобина): 15 вата, 5 вата, 5 вата

Допълнителни портове: Няма

В кутията: 33-ватово захранване, USB-C кабел (1,5 метра)

Гаранция: 1 година

