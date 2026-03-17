Мъж продаде имота си за 5 дни само с помощта на ChatGPT

Продавачът получил пет оферти през първите 72 часа

Агентите за недвижими имоти може да се сблъскат с голяма конкуренция в лицето на ChatGPT, след като стана ясно, че мъж от Флорида е разчитал изцяло на чатбот с изкуствен интелект, за да продаде дома си. Продавачът казва, че е осъществил обявата за по-малко от седмица с помощта на изкуствения интелект.

Робърт Ливайн е използвал ChatGPT на OpenAI, за да подготви, обяви и консултира продажбата на дома му, съобщи NBC 6. Той дори е помолил ChatGPT да създаде маркетингови материали, да координира огледите с потенциални купувачи и в крайна сметка да изготви договор за продажба, въпреки че Левайн казва, че след това е накарал човек да го прегледа.

Ливайн каза пред NBC 6, че е получил пет оферти през първите 72 часа след обявяването на имота, който е бил продаден в рамките на пет дни. Той обясни, че е избрал да използва ChatGPT, за да спести разходи за човешка помощ, което е довело до приблизително 3% икономии, каза Ливайн.

Но за любопитните хора, които може би получават грандиозни идеи за недвижими имоти от историята на Ливайн: Внимавайте. Потребителите разбираемо се обърнаха към чатботове, за да им помогнат да се ориентират в объркващи бюрократични процеси и да се справят със сложни информационни детайли, а много експерти казват, че чатботовете с изкуствен интелект могат да служат като наистина полезни ръководства, пише Mashable.

Но експертите по поверителност и професионалистите в индустрията обикновено предупреждават потребителите да не предоставят на ChatGPT каквато и да е лична информация, включително пълни имена, данни за акаунта и домашни адреси. Данните, предоставени на чатботове, все още са изложени на риск от същите злонамерени атаки като всеки друг сайт, а вашите лични чатове в крайна сметка са по преценка на разработчиците на изкуствен интелект.

