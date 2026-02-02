Apple придоби израелски стартъп за близо 2 милиарда долара

Целта е навлизане на пазара на преносими устройства с помощта на изкуствения интелект

Apple потвърди придобиването на израелския стартъп Q.ai — ход, който изглежда е част от усилията на технологичния гигант да навлезе по-дълбоко на пазара на преносими устройства с помощта на изкуствения интелект.

Сделката е струвала на Apple почти 2 милиарда щатски долара, съобщиха за „Файненшъл таймс“ източници, запознати с условията. Според специализираните технологични издания това е второто най-голямо придобиване в историята на компанията след покупката на музикалния гигант Beats през 2014 г.

Q.ai е изключително предпазлива в публичните си изявления относно своята технология, но патенти, подадени от компанията, показват разработка, използвана в слушалки или очила, която разчита на „микродвижения на кожата на лицето“ за невербална комуникация. В изявление вицепрезидентът на Apple по хардуера Джони Сруджи заяви, че стартъпът „проправя нови и креативни начини за използване на образна обработка и машинно обучение“.

Този ход може да бъде част от стратегията на Apple за развитие на „преносимите“ продукти, като например умни очила. Софтуер, способен да разчита мимики и лицеви изражения, би могъл да проправи пътя към потребителски интерфейс без ръце, който не изисква гласови команди, посочват анализатори, цитирани от БГНЕС. Том Хълм, ръководител на GV (бивш Google Ventures) и един от основните инвеститори в Q.ai, написа в блог публикация по повод придобиването: „В продължение на десетилетия бяхме принудени да говорим езика на машината — да се учим да пишем, да кликваме и да плъзгаме. Но ние вярваме, че се намираме в разгара на нова технологична революция: епоха, в която машината най-сетне се научава да разбира нас“.

Сред останалите инвеститори в Q.ai са Kleiner Perkins, Spark Capital и Exor, съобщава „Файненшъл таймс“.

Стартъпът, основан през 2022 г., се ръководи от Авиад Майзелс, чийто предишен проект PrimeSense също беше придобит от Apple през 2013 г. и изигра ключова роля в разработването на софтуера за лицево разпознаване на компанията. Негови съоснователи са израелските предприемачи Йонатан Уекслър и Ави Барлия.

В блог публикацията си Хълм отбелязва още: „След ужасяващата атака на 7 октомври 2023 г. приблизително 30% от служителите на компанията бяха мобилизирани за военна служба, а в продължение на месеци нашите седмични срещи бяха прекъсвани, тъй като екипът трябваше да се укрива в бомбоубежища“

„Нито веднъж (израелците) не се оплакаха — вместо това енергията им беше насочена към подкрепа на общността и постигане на технологични пробиви“, добави той.

