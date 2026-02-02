BGN → EUR
Google награди български институт за компютърни технологии с 500 000 долара

Google награди български институт за компютърни технологии с 500 000 долара

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Сътрудничеството между двете организации датира от 2022 г.

Американският технологичен гигант Google награди Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с 500 000 долара. Това съобщиха от института в официалната си страница във „Фейсбук“.

„Тази поредна подкрепа допълнително ще засили дългосрочното ни партньорство с Google и ще ускори мисията на INSAIT да провежда изследвания в областта на изкуствения интелект на световно ниво в България“, се казва в съобщението.

Силен ръст, последван от спад: Какво се случва с цената на златото и среброто?

Партньорството между Google и INSAIT датира от 2022 г., когато компанията предостави 3 млн. долара под формата на Google Cloud кредити, както и две стипендии DeepMind за докторанти. През 2024 г. технологичният гигант разшири сътрудничеството с над 2 млн. долара, насочени към обучение на генеративни модели за изкуствен интелект.

Кога ще изплащат пенсиите за февруари?

Сред плодовете на това партньорство са отворени езикови модели, разработени от INSAIT и базирани на серията Gemma на Google. Сред тях е BgGPT - първият български езиков модел, официално признат от Google DeepMind и Google Research и представен в корпоративния блог на компанията.

