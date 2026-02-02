Starbucks ще използва роботи за обслужване на клиенти

Технологията е част от инвестиции за стотици милиони долари

Американците, които спират на drive-through гише на Starbucks, може да бъдат посрещнати от приветлив служител, но на някои места поръчките всъщност се приемат от робот с изкуствен интелект, съобщи Би Би Си.

Вътре в обектите баристите разчитат на виртуален асистент за рецепти и графици, а в складовите помещения сканираща система автоматично следи наличностите. Така персоналът е освободен от едни от най-времеемките задачи, а компанията се опитва да намали проблемите с липсващи продукти.

Тези технологии са част от инвестиции за стотици милиони долари, чрез които 55-годишният кафе гигант се стреми да си върне клиентите след години на слаби продажби. Миналата седмица Starbucks отчете първия ръст на продажбите от две години насам в утвърдените си обекти в САЩ — пазар, който носи около 70% от приходите.

Въпреки това акциите на компанията поевтиняха с 5%, тъй като инвеститорите се опасяват, че високите разходи, включително 500 милиона долара за повече персонал, натискат печалбите.

Главният изпълнителен директор Брайън Никъл изрази увереност, че устойчивият ръст на продажбите ще компенсира тези разходи. Компанията си е поставила за цел да реализира икономии за 2 милиарда долара през следващите три години, като технологичните инвестиции са ключови за постигането на по-висока рентабилност.

Никъл, който пое ръководството през 2024 г., спря увеличенията на цените, опрости менюто и постави цел поръчките да се изпълняват за под четири минути, пише БГНЕС. Starbucks съкрати и хиляди корпоративни позиции, затвори нерентабилни обекти и продаде голям дял от бизнеса си в Китай.

В същото време компанията инвестира в обновяване на кафенетата, за да възстанови усещането за „трето място“ за срещи и общност. Никъл подчерта, че използването на изкуствен интелект не противоречи на личното отношение, а цели да намали напрежението и чакането за клиентите.

Starbucks тества AI чатботове, възможност за предварително планиране на поръчки и автоматизирани системи на drive-through гишетата, като паралелно с това планира сериозна международна експанзия през следващите години.

