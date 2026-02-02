Силен ръст, последван от спад: Какво се случва с цената на златото и среброто?

Януари е най-волатилният месец в търговията със скъпоценни метали от десетилетия

„Златото се търгува като биткойн“ беше често чувана фраза през изминалата седмица. Нехарактерно рязко изкачване, последвано от спад в цената, белязаха края на първия месец на 2026 г.

След като в понеделник, 26 януари, жълтият метал откри с котировки около рекордните тогава 5100 долара за тройунция, във вторник започна истинско избухване в цените – първо до 5300, а на следващия ден – до над 5600.

Стремглавият ръст обаче беше последван от още по-бърза корекция от близо 11% до финал за седмицата от малко под 4900 долара. Спадът продължи в понеделник 2 февруари, до сегашните нива от малко над 4600 долара за тройунция. Същата история видяхме и при среброто, което задмина цена от 120 долара за тройунция, а след това се срина до 79 долара, следвайки траекторията на златото. По-силната амплитуда при среброто е типична за метала, чийто по-малък пазар го прави по-чувствителен към резки движения в цените.

Най-волатилният месец в търговията със скъпоценни метали от десетилетия завърши с рязка корекция след обявяването на новия председател на Федералния резерв на САЩ. Името на новия шеф на американската централна банка – Кевин Уорш – се асоциира с по-рестриктивна парична политика. Част от инвеститорите се опасяват, че той ще работи за по-високи лихвени проценти и по-скъп долар, които исторически са свързвани с по-ниска цена на златото.

С рязката корекция цената на златото се завърна към стойностите от средата на януари – преди последните ценови рекорди, напомняйки ситуацията, която видяхме през октомври миналата година. Както и тогава, корекция при твърде голям ръст в краткосрочен план може да бъде здравословна за дългосрочните перспективи на актива.

„Резките движения не бива да се тълкуват като сигнал за паника, а като нормална част от пазарния цикъл. Нищо не расте вечно. След силни и бързи ръстове корекциите са напълно естествени и дори здравословни. При над 100% поскъпване за година, корекция от порядъка на 10% не е проблем, а нормална пазарна реакция“, посочва Макс Баклаян от Tavex.

Въпреки резките движения през последните дни, цената на златото остава значително по-висока спрямо нивата си отпреди година, което показва, че дългосрочният тренд не е нарушен.

„Златото не е инструмент за спекулация. То изисква разбиране на фундамента и дългосрочен хоризонт – поне пет години. Именно в такива моменти на силна волатилност се вижда разликата между инвестиция и емоционално решение“, казва още Баклаян.

Той подчертава, че докато централните банки и големите институционални играчи продължават да увеличават златните си резерви, индивидуалните инвеститори не бива да вземат прибързани решения, продиктувани от краткосрочни ценови колебания.

„При този мащаб на промяна моята дългосрочна прогноза остава, че до края на настоящия възходящ цикъл златото ще премине психологическата граница от 10 000 долара за тройунция“, посочва експертът.

