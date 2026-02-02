BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
Последвайте ни
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
БГ Бизнес Как скокът на цените на металите застрашават българската електроиндустрия

Как скокът на цените на металите застрашават българската електроиндустрия

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

БАСЕЛ апелират за три мерки

През изминалата седмица станахме свидетели на исторически рекорди – цените на медта, алуминия и златото рязко скочиха нагоре. Въпреки охлаждането на пазара, цените продължават да се задръжат на високи нива. Точно това създава натиск върху българските производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници, съобщават от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), цитирано от БТА. Според асоциацията високите цени на металите водят до повишаване на себестойността на продукцията, изкривяване на конкуренцията, загуба на пазарни позиции в ЕС и риск от свиване на българското производство.

„Когато производители извън ЕС работят със субсидирани суровини и енергия, а българските предприятия поемат пълния пазарен и регулаторен натиск, резултатът е загуба на конкурентоспособност. Това е риск за производството, заетостта и износа в България", заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ, цитиран в съобщението.

В отговор на тези рискове от БАСЕЛ апелират за три мерки. Първата е индексация на цените на металите в дългосрочни договори и обществени поръчки в България. Втората – защита на българската индустрия от нелоялна конкуренция от страни извън ЕС, а третата – политика за запазване на производствения капацитет и работните места у нас.

В Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.

През 2024 г., за 9-та поредна година (с изкл. на 2022 г.), електроиндустрията е била с най-голям принос в износа на България, около 4 млрд. евро. В електротехниката и електрониката работят 1300 компании с над 57 000 служители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата