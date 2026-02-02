Как скокът на цените на металите застрашават българската електроиндустрия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
През изминалата седмица станахме свидетели на исторически рекорди – цените на медта, алуминия и златото рязко скочиха нагоре. Въпреки охлаждането на пазара, цените продължават да се задръжат на високи нива. Точно това създава натиск върху българските производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници, съобщават от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), цитирано от БТА. Според асоциацията високите цени на металите водят до повишаване на себестойността на продукцията, изкривяване на конкуренцията, загуба на пазарни позиции в ЕС и риск от свиване на българското производство.
„Когато производители извън ЕС работят със субсидирани суровини и енергия, а българските предприятия поемат пълния пазарен и регулаторен натиск, резултатът е загуба на конкурентоспособност. Това е риск за производството, заетостта и износа в България", заяви д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ, цитиран в съобщението.
В отговор на тези рискове от БАСЕЛ апелират за три мерки. Първата е индексация на цените на металите в дългосрочни договори и обществени поръчки в България. Втората – защита на българската индустрия от нелоялна конкуренция от страни извън ЕС, а третата – политика за запазване на производствения капацитет и работните места у нас.
В Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) членуват 115 български и чуждестранни компании с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Членове на БАСЕЛ са производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставка на компоненти и др. с общ годишен оборот над 1 млрд. евро.
През 2024 г., за 9-та поредна година (с изкл. на 2022 г.), електроиндустрията е била с най-голям принос в износа на България, около 4 млрд. евро. В електротехниката и електрониката работят 1300 компании с над 57 000 служители.
