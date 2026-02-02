България изпреварва Франция в ТОП 5 страни с най-бърз интернет

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
За поредна година България е в ТОП 5 класацията на страните с най-добра производителност на мобилния стрийминг през 2025 г. Данните са на платформата nPerf като класацията се основава на тестове, извършени от потребители на приложението nPerf, като се фокусира върху времето за предварително зареждане и времето за буфериране, наблюдавани при възпроизвеждане на видео.
Полученият индекс на производителност, в диапазона от 0 до 100, отразява качеството на гледане, така както се възприема от потребителите
На първо място по бързина на интернет се нарежда Тайван. Тайван се откроява с индекс на стрийминг производителност от 79,05%, следван от Словакия (78,37%), Словения (78,26%), България (78,01%) и Франция (77,81%). Максималната разлика от 1,24 пункта между тези страни подчертава хомогенността на качеството на мобилния стрийминг.
Въпреки че данните обхващат всички мобилни технологии, внедряването на 5G играе ключова роля за подобряване на производителността на стрийминга. В Тайван покритието на 5G е гъсто и равномерно в големите градове, докато в Словакия то е насочено основно към големите градски зони и основните пътни коридори. Словения и България са съсредоточили усилията си върху основните си градове, а Франция, с 5G покритие, надхвърлящо 80% от населението към края на 2024 г., показва разлики между градските и селските райони.
nPerf припомня, че качеството на мобилния стрийминг зависи от множество фактори, като използваните технологии, близостта до сървърите за доставка на съдържание (CDN), географското разпределение на потребителите и географията на страната. В този контекст Европа се възползва от 23 различни доставчици на услуги за доставка на съдържание, сред които най-известни са Cloudflare и Tencent Cloud, което позволява на потребителите достъп до голямо разнообразие от локално хоствано видео съдържание и по този начин подобрява качеството на гледане
