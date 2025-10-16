Apple представи нови модели MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro

През септември Apple представи и iPhone 17 и Apple Watch Series 11
Apple обяви новите си модели MacBook Pro, iPad Pro и Apple Vision Pro, оборудвани с обновения чип M5, който осигурява значително по-висока производителност в сравнение с предишното поколение.
Новите устройства вече могат да се поръчват предварително в повечето пазари и ще бъдат налични за продажба от 22 октомври. Цените започват от 1 599 долара за MacBook Pro, 999 долара за 11-инчовия iPad Pro и 3 499 долара за Vision Pro с Dual Knit Band.
През септември Apple представи и iPhone 17 и Apple Watch Series 11. Декемврийското тримесечие традиционно е най-силното за компанията по отношение на продажби заради празничното пазаруване, а тази година е и първото пълно тримесечие с продажби на iPhone 17.
Чипът M5 и новите възможности
Новият M5 чип предлага четирикратно по-голяма изчислителна мощност спрямо M4. Според Джони Сруджи, старши вицепрезидент на Apple по хардуерни технологии, „M5 дава огромен тласък на изчисленията, свързани с изкуствен интелект (AI)“.
Подсилен от M5, 14-инчовият MacBook Pro предлага още по-висока производителност и следващ голям скок в AI технологиите за Mac.
Продажби и пазарен контекст
Въпреки че iPad и MacBook не генерират толкова приходи, колкото iPhone, те остават важни за Apple.
Продажбите на iPad през юнското тримесечие възлизат на 6,58 млрд. долара, което е 8% спад на годишна база, поради сложното сравнение с миналогодишното тримесечие, когато бяха пуснати нови модели iPad Pro.
Продажбите на Mac достигат 8,05 млрд. долара, което е 15% ръст на годишна база. По-рано тази година беше представен и нов MacBook Air, най-продаваният лаптоп на компанията.
Анализаторите смятат, че приходите от Vision Pro са все още незначителни. Като цяло, MacBook, iPad и Vision Pro генерират значително по-малко приходи от iPhone, който съставлява над 47% от общите приходи на Apple през юнското тримесечие.
