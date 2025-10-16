Известна компания с фабрика и у нас съкращава 16 000 работни места по цял свят

В България компанията е работодател на над 1000 служители

Nestlе обяви, че ще съкрати приблизително 16 000 работни места в световен мащаб и ще повиши целта си за спестяване на разходи до 3 млрд. швейцарски франка до 2027 г., след като отчете спад в отчетените продажби и умерен ръст за първите девет месеца на 2025 г., съобщи Barrons.

Общите продажби на компанията са намалели с 1,9% до 65,9 млрд. швейцарски франка, спрямо 67,1 млрд. франка година по-рано, основно поради негативно влияние от валутните курсове от 5,4%.

Органичният ръст е 3,3%, подкрепен от 0,6% реален вътрешен ръст и 2,8% ръст на цените. Компанията, базирана в Швейцария, съобщи, че органичният ръст през третото тримесечие се е ускорил до 4,3%, а реалният вътрешен ръст – до 1,5%.

Главният изпълнителен директор Филип Навратил заяви, че основният приоритет на Nestlе е засилване на растежа чрез по-ефективно изпълнение и дисциплинирано управление на ресурсите.

„Нашият приоритет номер едно е растежът, воден от реално вътрешно увеличение. Светът се променя и Nestlé трябва да се променя по-бързо“, каза той.

В България компанията разполага с централен административен офис, фабрика за производство на шоколадови и захарни изделия и дистрибуционен склад, като е работодател на над 1000 служители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN