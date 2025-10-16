Кои са най-добре платените модели на Victoria’s Secret? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Ето какви са приходите на едни от най-значимите модели

Професията на модела остава печеливша област през 2025 г., като топ моделите печелят значителни суми пари чрез ревюта на модни подиуми, реклами и други бизнес начинания. Victoria's Secret, компания, известна със своите добре познати модни ревюта и колекции бельо, е служила като важна платформа за множество модели.

Ангелите се завърнаха на розовия килим в сряда вечер, за да отпразнуват модното ревю на Victoria's Secret 2025.

Към март 2025 г. модната индустрия продължава да демонстрира значителни приходи сред топ професионалистите. Ето 10-те най-високоплатени модели:

Кендъл Дженър: Води в списъка с годишни приходи от 40 милиона долара. Партньорствата ѝ с луксозни модни къщи и глобалните кампании за линии грим и грижа за кожата затвърдиха позицията ѝ на върха, съобщава Bestcolorfulsocks.

Жизел Бюндхен: Следва я плътно с приходи от 33 милиона долара. Въпреки че се оттегли от кариерата си на модел на пълен работен ден преди години, Жизел Бюндхен остава един от най-високоплатените модели през 2025 г. Нейните дългосрочни договори, застъпничество за устойчивост и брандиране на уелнес продължават да генерират силни приходи.

Роузи Хънтингтън-Уайтли: Осигурява си третото място с 32 милиона долара. Нейната марка за красота и редакционно присъствие продължават да привличат елитни спонсорства и сътрудничества. Кариерната траектория на Роузи сигнализира, че моделите, които преминават към разработване на продукти или собственост на марки, могат да диверсифицират потоците си от приходи по-ефективно.

Кара Делевин: Печелила 31 милиона долара, заемайки четвърто място. Нейната работа като модел се допълва от актьорските и активистки роли, които увеличават нейната пазарна привлекателност в различни индустрии. Многостранната ѝ кариера е план за модели, които искат да се разширят отвъд модния подиум в медиите и застъпничеството.

Адриана Лима: Завършва челната петица с приходи от 30 милиона долара. Дори след като се оттегли от редовните ревюта на модния подиум, тя остава лице на международни козметични и спортни марки.

Приходите на Victoria's Secret & Co.

Пазарната капитализация на Victoria's Secret & Co. е приблизително 2,33 милиарда долара към октомври 2025 г. Компанията отчита глобални нетни продажби от около 6,23 милиарда долара през 2024 г., с нетна печалба от 109 милиона долара за цялата фискална 2023 година. Освен това Victoria's Secret предлага програма за възнаграждения и изплаща на служителите си средни почасови заплати, които варират от около 12 до 38 долара, в зависимост от позицията.

Компанията отбеляза значително подобрение в рентабилността през последните години, като нетният доход се повиши рязко през 2022 и 2023 г. след загубите през 2020 и 2021 г.

