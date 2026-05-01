 Колко от европейците са работили през уикендите на 2025 г.?

Пентагонът подписа договори с водещи AI компании
Това позволява на Пентагона да използва AI за всякакви законни правителствени цели
Работата през уикендите е най-разпространена сред заетите в сектора на услугите и продажбите
През 2025 г. 21,3% от заетите лица в ЕС на възраст между 15 и 64 години обикновено са работили през уикендите, показват данни на Евростат, публикувани днес по повод Международния ден на труда, цитира БТА.
Работата през уикендите е най-разпространена сред заетите в сектора на услугите и продажбите (47,6%), квалифицираните работници в селското, горското стопанство и рибарството (47,2%), както и при хората, извършващи нискоквалифициран труд (25,7%).
Само 18,5% от наетите лица обикновено работят през уикендите, докато при самонаетите делът е значително по-висок. Той достига 45,8% при работодателите със служители и 35,9% при самонаетите без наети лица, както и 45,1% при съдействащите членове на семейството.
Сред държавите в ЕС най-висок дял на работещи през уикенда се отчита в Гърция (31,5%), следвана от Кипър (31,3%) и Малта (29,2%). Най-ниски нива са регистрирани в Литва (3,0%), Полша (4,2%) и Унгария (6,2%), докато в България показателят е 7%.
При самонаетите с наети лица Гърция също е на първо място с 75,0%, следвана от Белгия (65,9%) и Франция (61,0%). Най-ниски дялове се наблюдават в Унгария (9,9%), Словакия (15,0%) и Полша (15,1%), като в България те са 16,1%.
