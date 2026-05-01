Стив Джобс дава ценен съвет на Тим Кук преди 15 години – днес той стига до новия CEO на Apple

„Съветът на Стив ме освободи от огромна тежест“, каза Кук

Стив Джобс някога е дал важен съвет на Тим Кук, когато съоснователят на Apple се е подготвял да предаде управлението на компанията преди 15 години. Сега настоящият главен изпълнителен директор има свои насоки, които да сподели с бъдещия си наследник Джон Търнъс, предава Бusiness Insider.

„Казах му, че едно от най-важните решения, които ще вземе, е къде да инвестира времето си, и че аз бих го насочвал там, където носи най-голяма полза за компанията и за потребителите“, заяви Кук по време на конферентния разговор за резултатите на Apple за второто тримесечие в четвъртък.

„И никога не забравяй полярната звезда на компанията. Ние създаваме най-добрите продукти в света, които наистина обогатяват живота на хората“, добави той. „Ако продължиш да се фокусираш върху това и вземаш решенията си около тази цел, това ще доведе до отличен бизнес и ще можем да създаваме още продукти и да го правим отново и отново.“

Кук, който ще се оттегли като главен изпълнителен директор през септември, ръководи компанията от Купертино от 24 август 2011 г., когато пое поста от Джобс заради влошеното здраве на съоснователя. Джобс почина на 5 октомври 2011 г. след битка с рядка форма на рак на панкреаса.

По време на възпоменателна служба Кук разкри, че един от последните съвети на Джобс към него е бил „никога да не питам какво би направил той. ‘Просто постъпи правилно‘“, съобщи Bloomberg през 2011 г. Тогава Кук обясни, че Джобс е искал да избегне същите капани, в които е изпаднала Disney след смъртта на своя основател, когато „всички прекарваха времето си, мислейки и говорейки какво би направил Уолт“.

Този съвет е насочвал Кук през целия му 15-годишен мандат, посочи той по време на разговора в четвъртък. „Съветът на Стив ме освободи от огромна тежест“, каза Кук. „Той ми служи добре през всичките тези години.“

Търнъс е старши вицепрезидент по хардуерното инженерство и ветеран с 25 години опит в компанията, работил както с Кук, така и с Джобс. „Изпълнен съм с оптимизъм за това, което можем да постигнем през следващите години, и съм щастлив да знам, че най-талантливите хора в света са тук, в Apple, решени да бъдат част от нещо по-голямо от всеки от нас“, заяви той в изявление, публикувано в блога на компанията.

„Смирен съм да поема тази роля и обещавам да ръководя с ценностите и визията, които определят това специално място вече половин век.“ Кук ще остане в Apple като изпълнителен председател на Съвета на директорите.