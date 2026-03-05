Apple обявява най-евтиния си нов MacBook досега

Каква е разликата?

Apple пусна на пазара MacBook Neo, най-евтиният нов модел на компанията досега. MacBook Neo е първият лаптоп на Apple, работещ с чип, типичен за iPhone, и цената му започва от 599 долара.

Това е нов опит за привличане на клиенти на Windows и Chromebook и за увеличаване на растежа, тъй като продължаващият недостиг на компоненти разтърсва по-широкия пазар.

Разширяване на пазара

Снимка: Apple

iPhone е най-големият източник на приходи за Apple, следван от бизнеса с услуги и накрая от подразделението за носими устройства. Но компютрите Mac са от решаващо значение за гарантиране, че потребителите на iPhone и Apple Watch ще останат част от екосистемата от продукти и услуги на Apple. Apple се отклонява от типичния си подход, като се обръща към потребители, които са съобразени с разходите, сегмент, който досега до голяма степен е отстъпвал на производителите на персонални компютри и Chromebook.

Разширяването към нова аудитория може да бъде от решаващо значение, тъй като индустрията се бори с продължаващ недостиг на памет, който според някои анализатори ще унищожи пазара на достъпни лаптопи.

Каква е разликата?

Снимка: Apple

сравнение с другите MacBook-и на Apple, Neo има по-малък екран, по-малко памет и се предлага в по-ярки цветови опции, включително ново „цитрусово“ жълто.

Но основният фактор, който го отличава от другите MacBook-и на Apple, освен по-ниската му цена, е, че работи с процесора A18 Pro на Apple – чип, подобен на този, който захранва iPhone 16 Pro. Това е първият път, когато Apple използва един от своите мобилни чипове за захранване на лаптоп.

Способността на Apple да управлява софтуера си за Mac на телефонен чип демонстрира предимството на пълния контрол върху хардуера и софтуера на компанията, каза Джитеш Убрани, мениджър изследвания в International Data Corporation. Производителите на персонални компютри, от друга страна, обикновено проектират и произвеждат лаптопите, но използват софтуера Windows на Microsoft или Chrome OS на Google (Microsoft е малък играч в бизнеса с хардуер за персонални компютри със своите лаптопи Surface).

Apple далеч не е най-големият доставчик на компютри в света; тази титла принадлежи на Lenovo, която е заемала 27,2% от пазара в края на 2025 г. в сравнение с 9,4% за Apple, показват данни на Gartner .

Но подходът на Apple към пазара също е категорично различен от този на конкурентите им в областта на персоналните компютри. Досега MacBook-ите до голяма степен бяха по-скъпи и нямаха опция за сензорен екран, както повечето персонални компютри.

Новият MacBook Neo е опит да се запълни поне една от тези пропуски. Въпреки че няма сензорен екран, той би могъл да се хареса на потребители, които не искат да харчат повече от 1000 долара за MacBook Air или Pro, но се нуждаят от нещо по-подобно на лаптоп от iPad.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN