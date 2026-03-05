Европейската комисия подкрепя Испания след търговските заплахи на Тръмп

Отношенията между Тръмп и Мадрид вече бяха обтегнати, след като Испания се противопостави на исканията съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана

Изпълнителният орган на ЕС заяви, че ще защитава търговските интереси на съюза, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговските отношения с Испания. Причината е отказът на Мадрид да позволи на американските военни да използват базите си за удари срещу Иран. Европейската комисия съобщи в сряда, че ще гарантира пълната защита на интересите на Европейския съюз след отправените заплахи от Белия дом, предава Euronews.

Комисията изрази подкрепата си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува испанското правителство за отказа да позволи на американските сили да използват военните бази в подкрепа на операции в и около Иран. По време на изказване в Белия дом във вторник Тръмп определи испанското правителство като „ужасно“ и заяви, че САЩ може да прекратят търговските отношения със страната.

Снимка: Getty Images

В отговор заместник-главният говорител на Европейската комисия Олоф Гил подчерта, че ЕС е напълно солидарен с всички държави членки и техните граждани. Той посочи, че чрез общата търговска политика съюзът е готов да предприеме действия, ако се наложи, за да защити интересите си. По-късно заместник-председателят на Комисията Стефан Сежурне заяви, че всяка заплаха срещу държава членка по дефиниция представлява заплаха срещу целия Европейски съюз.

Франция също изрази подкрепа, като президентът Еманюел Макрон е разговарял с испанския премиер Педро Санчес, за да подчертае европейската солидарност на страната си в отговор на заплахите за икономическа принуда. Междувременно Тръмп направи коментарите си във Вашингтон в присъствието на германския канцлер Фридрих Мерц, който по време на срещата не реагира, но по-късно заяви, че иска да се избегне ескалация на напрежението.

Отношенията между Тръмп и Мадрид вече бяха обтегнати, след като Испания се противопостави на исканията съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана. Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че е разговарял и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, които също са изразили подкрепа. В публикация той написа: „НЕ НА ВОЙНАТА. Да на търговията, сътрудничеството и просперитета“.

Реакцията на Европейската комисия подчертава, че търговията е основна компетентност на ЕС, като напрежението с Вашингтон остава високо, откакто Тръмп се върна на власт през 2025 г. Според Брюксел търговията между Европейския съюз и САЩ е дълбоко интегрирана и взаимноизгодна, а запазването на тези отношения е особено важно в период на глобални сътресения. В същото време търговското споразумение между ЕС и САЩ, подписано миналото лято, остава замразено, след като Европейският парламент спря прилагането му след решение на Върховния съд на САЩ от февруари миналата година, с което тарифите от 2025 г. бяха обявени за незаконни. Въпреки неравнопоставените условия – 15% мита на САЩ върху стоки от ЕС срещу 0% мита на ЕС върху промишлени продукти от САЩ – Европейската комисия продължава да счита споразумението за полезно.

