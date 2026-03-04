Apple пуска по-евтин iPhone 17 в опит да увеличи продажбите на iPhone

Apple обикновено не пуска нови версии на по-евтините си телефони

Apple обяви по-евтина версия на iPhone 17, разширявайки линията си от смартфони, разчитайки на своя хитов продукт, за да предотврати опасенията, че компанията изостава в областта на изкуствения интелект, съобщава CNN.

По-евтин модел

Снимка: Apple

iPhone 17e, чиято цена започва от 599 долара, е опростена версия на по-скъпия iPhone 17. Телефонът има същия процесор, но малко по-малък екран. Освен това има една камера вместо две и липсва динамичната лента „Остров“ за показване на информация от приложенията. Устройството ще бъде пуснато на пазара на 11 март.

Apple обикновено не пуска нови версии на по-евтините си телефони всяка година, както прави с по-скъпите си iPhone-и. Но това следва представянето на iPhone 16e миналата година, което е разлика от спорадичните пускания на пазара на предишния бюджетен смартфон от линията SE. Новият телефон е може би индикация, че се наблюдава повишено търсене на по-евтини телефони и че iPhone 16e беше популярен сред потребителите след умерения прием на iPhone Air .

Продажбите на iPhone също изиграха ключова роля за успокояването на опасенията на Уолстрийт относно позицията на компанията в надпреварата за изкуствен интелект. Технологичният гигант надмина очакванията за приходи през четвъртото тримесечие на 2025 г., до голяма степен благодарение на успеха на iPhone 17. Apple отбеляза рекордни ъпгрейди на iPhone миналата година и двуцифрен ръст на „сменящите“ потребители, или потребителите, които преминаха от Android към iPhone.

IPhone 17e, който струва с 200 долара по-малко от iPhone 17, би могъл да помогне за насърчаване на приемането на Apple Intelligence, като привлече потребители с по-стари телефони, които не поддържат функциите за изкуствен интелект на Apple.

Но пускането на пазара идва и в труден момент за по-широката индустрия на смартфоните, тъй като производителите на устройства се борят с продължаващия недостиг на памет, причинен от изкуствения интелект. Международната корпорация за данни (International Data Corporation) прогнозира, че световният пазар на смартфони ще спадне с 6,8% през първото тримесечие на тази година.

Снимка: Getty Images / iStock

iPhone 17e дава началото на годината, която се очаква да бъде значителна за Apple с пускането на продукти. Обновената версия на Siri на компанията, която ще се захранва от модела Gemini AI на Google , се очаква да се появи по-късно тази година след забавяния. Първият сгъваем iPhone на Apple също може да се появи тази година, според Bloomberg .

iPhone 17e ще се предлага в черно, бяло и розово и включва повече място за съхранение от предшественика си. Той включва и нова версия на клетъчния модем на Apple, който според компанията е два пъти по-бърз от този в iPhone 16e.

Компанията също така обяви в понеделник нова версия на iPad Air.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN