Венецуела сключи сделка за доставка на злато за САЩ

Венецуелската държавна минна компания е подписала сделка за милиони долари за продажба на до 1000 кг златни кюлчета на търговеца на стоки Trafigura за американските пазари, съобщи новинарският сайт Axios, позовавайки се на източници, запознати със споразумението.

Сделката изисква венецуелската минна компания Minerven да достави от 650 до 1000 кг златни кюлчета на Trafigura, след което търговецът на стоки ще достави златото на американски рафинерии по отделно споразумение с правителството на САЩ. Договорът изисква кюлчетата да съдържат около 98% злато.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който пристигна във Венецуела в сряда, е изиграл роля при финализирането на споразумението за златото, предаде БНР.

