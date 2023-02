Amazon вече позволява да плащате направо с длан (ВИДЕО)

Първоначално този подпис на дланта ще се използва в собствените магазини Go на Amazon

Amazon разкри своя собствена технология за разпознаване на дланта, която ще се използва първоначално, за да превърне ръката ви в дебитна карта във физическите магазини на компанията. Amazon One използва дланта на ръката ви, за да ви идентифицира, като използва комбинация от детайли за повърхността като линии и особености, заедно с шарки на вени, за да създаде уникален „подпис на дланта“.

Първоначално този подпис на дланта ще се използва в собствените магазини Go на Amazon в Сиатъл, а компанията също така планира да добави Amazon One към други магазини на Amazon през следващите няколко месеца, казва The Verge.

Използването на Amazon One в крайна сметка ще се разшири отвъд просто плащанията чрез длан.

„Вярваме, че Amazon One има широка приложимост извън нашите магазини за търговия на дребно, така че планираме да предложим услугата и на трети страни като търговци на дребно, стадиони и офис сгради, така че повече хора да могат да се възползват от тази лекота и удобство на повече места“, казва Дилип Кумар, вицепрезидент на бизнеса на дребно на Amazon.

Докато много компании са експериментирали с биометрични данни за разпознаване на длан през годините, силното присъствие на дребно на Amazon със сигурност може да помогне сканирането на дланта да стане реалност. Amazon не потвърди дали други търговци на дребно, места или фирми ще използват Amazon One, но компанията казва, че е „в активни дискусии с няколко потенциални клиенти“.

Amazon казва, че е избрал разпознаването на длан пред други технологии като разпознаването на лица поради някои ползи за поверителността.

Снимка: Amazon

„Една от причините е, че разпознаването на дланта се счита за по-лично от някои биометрични алтернативи, защото не можете да определите самоличността на човек, като гледате изображение на дланта му“, обяснява Кумар.

Amazon One използва хардуер за сканиране на изображения, който включва собствени алгоритми за компютърно зрение за улавяне и криптиране на изображение на длан. Дори няма да ви трябва акаунт в Amazon, за да използвате услугата, а само телефонен номер и кредитна карта. Потребителите на Amazon One също ще могат да изтрият биометричните си данни от онлайн портала на компанията, ако не искат повече да използват услугата.

Amazon работи върху тази услуга от години, като в края на 2019 г. кандидатства за патентована технология за разпознаване на длан. Amazon One ще се появи първоначално в два магазина в Сиатъл, но компанията има ясни амбиции да пренесе това на много повече места отвъд само собствените си магазини.