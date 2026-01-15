AWS European Sovereign Cloud са физически и правно отделени от другите сървъри на компанията

Американският технологичен гигант Amazon стартира нова облачна услуга, базирана изцяло в Европа (AWS European Sovereign Cloud), отговаряйки на опасенията на европейските потребители относно сигурността на данните, предоставяна предимно от доставчици, базирани в САЩ, като компанията предложи собствена независима алтернатива за стария континент, предаде Ройтерс.



Центровете за данни на AWS European Sovereign Cloud са физически и правно отделени от другите сървъри на компанията, базирана в САЩ, заяви най-големият доставчик на облачни услуги в света.



Това ще позволи на облака да работи, дори ако Европейският съюз бъде изключен от интернет или Съединените щати забранят износа на софтуер, каза пред "Ройтерс" главният технологичен директор на AWS Germany Михаел Ханиш.

Първият център за данни на AWS Europe се изгражда в германската провинция Бранденбург, която обгражда Берлин, каза Ханиш. Планират се още за Германия и други европейски страни, подкрепени от инвестиции от над 7,8 милиарда евро, добави той.



AWS допълнително разкри, че планира да "разшири обхвата на AWS European Sovereign Cloud от Германия в целия ЕС, за да поддържа строга изолация, пребиваване на данни в страната и изисквания за ниска латентност", като разширяването на проекта ще започне с нови суверенни локални зони на AWS, разположени в Белгия, Нидерландия и Португалия.



"Клиентите, които имат по-строги изисквания за изолация на данни или мястото на физическото съхранение на данни, ще имат възможност да използват AWS Dedicated Local Zones, AWS AI Factories или AWS Outposts", заяви компанията.



Вицепрезидентът на AWS Global Sales за Германия и Централна Европа - Щефан Хьохбауер, беше назначен за управляващ директор на AWS European Sovereign Cloud.



Облакът ще бъде защитен с контрол, гаранции за суверенитет и правни гаранции, които отговарят на изискванията на европейското правителство и бизнеса за обработка на чувствителни данни, казва AWS.

Европейският облак на AWS ще се управлява и наблюдава от германска компания, чийто управителен и консултативен съвет са съставени от граждани на ЕС, а всички служители в крайна сметка ще трябва да притежават гражданство на ЕС, добави Ханиш.



AWS няма целева група клиенти за облака, каза той, цитиран от БНР.



Европейците все повече търсят алтернативи на технологиите, доминирани предимно от САЩ, на фона на опасения относно законния достъп до данни, разрешен на властите. Законът за облачните услуги изисква от доставчиците, базирани в САЩ, да предоставят на властите достъп до данни, дори ако те се съхраняват в чужбина, отбелязва Ройтерс.



Другите два големи американски доставчика на облачни услуги, Microsoft и Google, също се борят за клиенти с повишени изисквания за сигурност на данните.



При поискване, Microsoft съхранява данните на европейските клиенти изключително в центрове за данни, разположени в Европа, докато Google обяви инвестиции от 5,5 млрд. евро в германски центрове за данни миналата година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN